El Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel incluye en su 12ª edición la categoría de 'Migración y Fronteras'

Las fotografías ganadoras se darán a conocer a través de la web del Archivo Jalón Ángel y de sus redes sociales. - GUPO SAN VALERO

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Fotográfico Jalón Ángel del Grupo San Valero ha convocado la duodécima edición del Premio Internacional de Fotografía 'Jalón Ángel'. En esta convocatoria, se suma la categoría especial Migración y fronteras, a las ya habituales de Viajes y Retrato. La cuantía del premio es de 1.500 euros, una estatuilla emblemática y un diploma para el ganador de cada categoría.

Además, el jurado, formado por profesionales del ámbito de la fotografía de reconocido prestigio nacional e internacional, podrá otorgar menciones especiales para cada modalidad.

La participación en este concurso se realiza online a través de la página web www.jalonangel.com y la fecha límite de admisión de las obras es el 4 de mayo de 2026. Las fotografías ganadoras se darán a conocer el día 25 de junio a través de la web del Archivo Jalón Ángel y de sus redes sociales. El Archivo solo contactará directamente con los ganadores.

Este premio internacional nació en 2014 como homenaje al fotógrafo Jalón Ángel, figura relevante de la sociedad zaragozana, cuyas inquietudes sociales y personales le llevaron también a fundar la Escuela Profesional San Valero, origen del actual Grupo San Valero.

Ángel Hilario García de Jalón Hueto ha sido uno de los exponentes más destacados de la fotografía retratística en España en el siglo XX desde que en 1926 se estableciera en Zaragoza, donde combinó una fotografía más personal y creativa, especializada en los viajes con paisajes urbanos y naturales, con sus retratos de estudio.