Los 'Premios Talento Empleo Aragón' 2025 reconocen a cuatro empresas por su compromiso con el desarrollo del territorio

La sede del Grupo San Valero ha acogido este martes la entrega de los 'Premios Talento Empleo Aragón' que, en su quinta edición, han reconocido a Hub Technology Global, Magapor, DXC Technology y Fundación Atención Temprana como empresas que, en sus distintos ámbitos, contribuyen a "hacer mejor la sociedad aragonesa, potenciar el talento y la creación de empleo".

Así se ha referido a las empresas galardonadas el presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, en su intervención, que ha servido para clausurar el acto, que también ha contado con representantes de las otras dos entidades que forman parte del jurado, CEOE y Cepyme.

Pedro Baringo también ha hablado de la importancia de la formación, uno de los pilares fundamentales de la actividad del Grupo San Valero, porque sin ella "no hay talento, sin talento no hay empleo y sin empleo no hay calidad ni estabilidad de vida", en alusión a la denominación de los reconocimientos, 'Premios Talento Empleo Aragón'.

Desde CEOE Aragón, el director general, Jesús Arnau, ha expresado que la "principal preocupación" de las empresas, independientemente de su tamaño, es la generación y retención del talento, por ello, "sentar las bases es fundamental para que la gente joven se quiera quedar".

En Aragón, "tenemos instrumentos de primera categoría y la única manera de seguir creciendo, ya que somos una región envidiada por primera vez en la historia fuera de nuestros límites, es formar a la gente y que se quede aquí. Así, el futuro de Aragón para los próximos años lo tenemos garantizado y seremos referencia en España y Europa", ha opinado Arnau.

Por parte de Cepyme Aragón, su vicepresidenta, Cristina Luque, ha puesto el foco en "las pequeñas y medianas empresas y, desde luego, a los autónomos, por el importante valor que hacen en nuestra economía aragonesa", ya que son las grandes corporaciones las que ocupan los titulares.

Las pymes "no solo son el motor económico de nuestra sociedad, son el corazón de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, generan empleo estable, fomentan la innovación, contribuyen al PIB y, sobre todo, tejen relaciones entre las personas y fijan población en el territorio", ha detallado Luque, añadiendo que son "las que entienden las necesidades locales y mantienen vivo el espíritu emprendedor que define a Aragón".

Acerca de las empresas premiadas, ha afirmado la vicepresidenta de Cepyme que "miran al futuro, pero no se olvidan de sus raíces, apuestan por las personas y entienden que la única manera de avanzar es por la vía del empleo digno y la innovación responsable".

MICROPYME Y PYME

En la Categoría de Micropyme la ganadora ha sido Hub Technology Global, una empresa con sede en Zaragoza y dedicada al ámbito de la ingeniería tecnológica y audiovisual que transforma espacios en entornos inteligentes, colaborativos y sostenibles.

Fundada en 2019, ha evolucionado hasta emplear a nueve personas en 2025 y contar con delegaciones en Bilbao y Valencia, así como con una red nacional de instaladores. Su director general, Ángel Alonso, ha recibido el premio de la mano del director de Comunicación del Grupo San Valero, Raúl de las Heras.

Este reconocimiento, ha pronunciado Ángel Alonso, "nos ayuda a seguir apostando por el talento de calidad de nuestras empresas aquí en Zaragoza. Siempre decimos que la base de todos estos proyectos es el talento, un tema directamente proporcional al resultado de las empresas: más talento, mejores cifras. Pero retenerlo es lo más complicado".

Magapor ha sido galardonada en la Categoría Pequeñas y Medianas Empresas. Su origen se sitúa en Ejea de los Caballeros, donde desde 1990 es líder en tecnologías de reproducción porcina, con presencia en más de 60 países. Su modelo de crecimiento combina innovación, arraigo territorial y talento especializado.

Su compromiso con el empleo rural y la fijación de población se evidencia en el hecho de que el 69% de su plantilla reside en la Comarca de Cinco Villas y el 88% de la misma cuenta con contrato indefinido. Además, su inversión en personal de I+D+i ronda el 25%, liderado en su mayoría por mujeres.

La vicepresidenta de Cepyme Aragón, Cristina Luque, ha entregado el premio a su director de Recursos Humanos, Jorge Valbuena, quien ha apuntado que, de esta forma, "se reconoce el presente y también nuestro proyecto de futuro por seguir generando empleo cualificado, llevar la marca Aragón por todo el mundo y continuar contribuyendo al desarrollo de nuestro territorio".

GRAN EMPRESA Y TERCER SECTOR

DXC Technology, reconocida en la Categoría de Gran Empresa, impulsa la transformación digital de más de 6.000 clientes en 60 países. En España, cuenta con más de 8.000 empleados, 13 centros operativos y una cifra de negocio de 558 millones de euros.

Su estrategia de talento se basa en la diversidad, la inclusión y el desarrollo continuo. Así, un 52% de mujeres forman su plantilla y programas de formación, movilidad interna y liderazgo; en Zaragoza, el número de empleados ronda los 180.

La directora de Aplicaciones de Iberia de DXC Technology, Arantxa Yugueros, ha recepcionado el premio de manos de del director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, y ha aprovechado para señalar que entre sus centros de trabajo, el de Zaragoza "brilla con luz propia".

En DXC Technology "no hacemos un producto tangible y, por tanto, nuestro mayor activo somos nosotros, las personas que trabajamos aquí", ha comentado Yugueros, que ha destacado el centro de la capital aragonesa como "referente en temas de innovación y desarrollo, siendo punta de lanza no solo dentro del ecosistema de España, sino del resto del mundo".

"Aquí tenemos a los líderes para todo España y Portugal de servicios 'cloud', de desarrollo moderno, de nuestras soluciones de logística y almacén y, como no podría ser de otro modo, de las iniciativas de inteligencia artificial", apostando así por talento de Aragón.

Por último, la Fundación Atención Temprana ha sido premiada en la Categoría Tercer Sector. Acumula más de 20 años de experiencia en la atención integrada a la infancia y adolescencia con dificultades en el desarrollo desde sus 25 centros en Aragón, muchos en zonas rurales, garantizando el acceso equitativo a servicios especializados y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Su plantilla también se ha visto incrementada en los últimos años, especialmente aquellos trabajadores con contratos indefinidos. Igualmente, ha ampliado su cartera de servicios con programas innovadores de atención al autismo y equipos itinerantes. Las mujeres representan el 89% de su nómina de empleados, muchas en puestos directivos. También es reseñable su colaboración con universidades para formar nuevos profesionales.

El presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, ha entregado el galardón a la gerente de la institución, Pilar Castillón, quien ha explicado que desde Fundación Atención Temprana "acompañamos, cuidamos y creamos oportunidades allí donde más se necesitan, porque cada empleo, cada proyecto y cada familia atendida son una forma de sembrar futuro".

"La educación transforma vidas, abre caminos y nos permite construir un futuro más justo e inclusivo. Estamos convencidos de que cada empleo que creamos, cada niño o adolescente al que ayudamos a desarrollarse es una semilla de esperanza en nuestra tierra", ha aseverado Castillón.

"Todas las empresas que habéis participado en esta quinta edición, no sólo las que habéis ganado, estáis comprometidas con el empleo estable, la formación y el desarrollo del territorio, habéis demostrado un crecimiento significativo en vuestras plantillas, una gestión del talento ejemplar y una vocación de mejora", ha apuntado el director de Empresas e Instituciones del Grupo San Valero, Raúl Millán, encargado de conducir el acto de entrega de galardones.