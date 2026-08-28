Preocupación en La Litera (Huesca) por el riesgo de incendio por un festival al que vinculan con Israel

Lugar en el que está previsto celebrar el festival Own Spirit. - OSTA

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios partidos políticos y sindicatos aragoneses y de la Comarca oscense de La Litera han expresado su preocupación por la celebración del festival Own Spirit, previsto del 2 al 7 de septiembre junto al Embalse de Santa Ana, en la localidad de Baldellou, al que algunos reprochan vínculos con el Estado de Israel, por el riesgo de generar incendios forestales en la zona.

Por ejemplo, el PSOE de La Litera ha manifestado su preocupación por la falta de información y de transparencia acerca de este festival, y ha recordado que esta Comarca es uno de los territorios que más ha sufrido este verano las consecuencias de los incendios forestales.

Los socialistas han argumentado su preocupación "porque solo existe un único acceso de entrada y salida al festival". "En caso de una emergencia, como puede ser un incendio forestal, ¿qué garantías de evacuación controlada y segura existen?", se han preguntado, a lo que han sumado la solicitud de conocer los protocolos para celebrar un evento de este tipo "en plena naturaleza" y en una zona con una importante masa forestal.

Por su parte, CHA ha compartido la preocupación, principalmente por el elevado riesgo de incendios, en un verano que ha sido "dramático" para la Comunidad. Ha recordado que ya se consiguió suspender un festival similar, Sizigia, que se pretendía celebrar del 10 al 14 de agosto junto a las aguas del embalse de La Sotonera, y al que también se vinculó con Israel.

Ante ello, ha avanzado que registrará preguntas en las Cortes de Aragón para que el Gobierno autonómico informe sobre las medidas extraordinarias que se van a tomar en relación a las condiciones de seguridad y de prevención de incendios para un evento que espera reunir a varios miles de personas durante cinco días seguidos.

EL RIESGO DE LA ZONA

La líder de CHA en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha puesto el foco en que "la zona elegida para la celebración del festival es zona de pinares y se encuentra a poco más de un kilómetro de la zona de espeical protección de las aves (ZEPA) y de espacios protegidos vinculados a las Vessants de la Noguera Ribagorçana". "Allí es donde se pretende concentrar a miles de personas generando residuos, circulando con vehículos, equipos eléctricos, cocinas y con otras fuentes potenciales de ignición", ha alertado.

"Todo ello sin olvidar que en caso de incendio forestal es necesario asegurar la capacidad de respuesta y de evacuación ante una eventual emergencia, y por ello de no poderse asegurar la seguridad del entorno y de las personas asistentes, desde Chunta Aragonesista pedimos que se cancele el Own Spirit Festival 2026", ha concluido.

En el ámbito sindical, OSTA se ha unido al rechazo a la celebración del festival, al ver "irresponsable" reunir a 4.000 personas durante día en un espacio natural rodeado de una gran masa forestal.

A ello han sumado el complicado verano en materia de incendios que ha sufrido Aragón, y en concreto la Comarca de La Litera, así como las jornadas "extenuantes" y el agotamiento físico y mental de las plantillas de los Bomberos forestales.

Por todo ello, el sindicato ha solicitado una aclaración sobre las medidas adicionales planificadas para atender el evento en términos de prevención, extinción o evacuación de las personas allí congregadas, algo que "no se ha esclarecido".

PODEMOS SE CENTRA EN LOS VÍNCULOS CON ISRAEL

Más allá han ido en Podemos Aragón, que además de criticar que coincida con plena alerta por riesgo de incendios, ha relacionado el Own Spirit con Israel y ha acusado al evento de ser "plataforma de blanqueamiento para cómplices de un genocidio", al "blanquear" la imágenes de DJs del país hebreo "que jamás han condenado la masacre en Gaza y que han actuado ante soldados de un ejército genocida".

En consecuencia, la formación morada se ha sumado "sin fisuras" a otras 27 entidades y ha exigido "la suspensión inmediata" del Own Spirit Festival, avisando que no van a mirar hacia otro lado ante lo que es "una doble irresponsabiliad": poner en riesgo los montes aragoneses y convertir el territorio en escaparate festivo para figuras vinculadas al aparato militar israelí.

"Tras un verano en el que Aragón ha visto arder 4.000 hectáreas en Tamarite y 16.600 en Riglos, la organización del festival pretende concentrar a cerca de 5.000 personas durante cinco días en pleno bosque, a solo 1,2 kilómetros de espacios protegidos", han añadido desde Podemos, insistiendo en que es una "temeridad absoluta" y emplazando a los ayuntamientos de la zona --Baldellou, Castillonroy, Alcampell y Tamarite de Litera-- que actúen ya, "sin esperar a que sea demasiado tarde".

En cuanto a la vinculación con Israel, han señalado que, entre los DJs confirmados, figuran 11 artistas israelíes que, además de no posicionarse contra el genocidio de su país en Gaza, han protagonizado carteles promocionales en fiesta de Tel Aviv dirigidas expresamente a soldados del Ejército hebreo, lo que es "respaldo activo a una maquinaria de exterminio".

Podemos ha indicado de que, según datos de la propia organización, en la edición de 2025 uno de cada cuatro asistentes era de nacionalidad israelí, "muchos de ellos reservistas en activo que han presumido en redes sociales de sus crímenes en Gaza".

Además, ha censurado que Own Spirit prohíba banderas de cualquier tipo, eun "un ejercicio de lavado". "No hablamos de turistas, hablamos de personas vinculadas a un ejército que está perpetrando un genocidio ante los ojos del mundo. Aragón no puede ser su refugio de fin de semana", ha afirmado el coordinador de Podemos Aragón, Ricard Mitjana.

La formación morada ha reclamado a administraciones locales y autonómicas que actúen con urgencia y suspendan un evento que combina "riesgo medioambiental extremo" con la promoción de figuras que "han normalizado la violencia contra el pueblo palestino". Por ello, ha ehcho un llamamiento a boicotear el evento: "El silencio nos hace cómplices y Podemos no va a callar".