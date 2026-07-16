Preocupación entre los vecinos desalojados por el incendio en las Cinco Villas: "No hemos dormido esta noche"

Evaristo Ferrer, vecino de Luesia, permanece en el poliderportivo de Ejea tras el desalojo de su pueblo. - EUROPA PRESS

El estado de los animales de granjas de la zona, entre las principales preocupaciones de los evacuados

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal que afecta a la Comarca de Cinco Villas ha obligado a desalojar a los vecinos de los municipios zaragozanos de Orés, Luesia, Asín, Malpica de Arba y, durante la mañana de este jueves, a los de Uncastillo. Algunos de ellos han pasado la noche en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, aunque han reconocido que no ha sido fácil conciliar el sueño.

Un vecino de Luesia, Evaristo Ferrer, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que "ha habido bastante preocupación", pero "en las granjas más o menos peligro no hay". "Hay más tranquilidad, pero no hemos dormido esta noche, pensando y dando vueltas a la cabeza pensando en qué pasará, qué no pasará, porque el fuego no respeta nada".

Ha contado que su granja tiene unas 400 plazas y la de uno de sus hijos, 2.000 plazas. "También hay vacas, que están en el monte", lo que genera preocupación igualmente. Ferrer ha comentado que la información que les llega sobre el estado de sus granjas es, en su caso, de dos de sus hijos que trabajan en la extinción del incendio.

Por su parte, otro de los vecinos de Luesia, Juan Pablo, ha recordado que fue hacia las 18.00 horas de este miércoles cuando recibieron el mensaje para salir del pueblo por prevención dada la cercanía de las llamas: "Mandaron que desalojáramos el pueblo porque corría peligro el incendio, nos bajaron a Ejea y hemos estado aquí toda la noche y, seguramente, vamos a tener que volver a dormir esta noche también".

"Nos han atendido de maravillas aquí, la alcaldesa --Teresa Ladrero-- se ha portado de diez con nosotros", ha reconocido Juan Pablo. También les ha visitado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y "le hemos hecho unas peticiones que necesita el pueblo, que nos arregle la carretera que la tenemos fatal, que nos dé una subvención para arreglar el camping de Pígalo y nos ha dicho que va a intentar resolverlo".

"Estamos esperando a ver cuándo nos dicen que podemos volver al pueblo. Nos gustaría regresar esta noche, pero si no puede ser, volveremos mañana", ha expresado Juan Pablo, porque "debe ser un incendio terrible, que no le pueden meter mano por ningún lado".

Ha afirmado que la gente "más joven" está "mejor" de ánimo, pero los ancianos de la residencia "lo pasan peor, porque es un lío llevarlos hasta Zaragoza y Huesca".

AGUA PARA LOS ANIMALES

Otro de los desalojados de Luesia que, en su caso, ha pasado la noche en casa de su hijo en Ejea de los Caballeros, pero ha acudido a primera hora de esta mañana al polideportivo para encontrarse con sus vecinos, ha contado que es "un problema muy grande" que los cerdos se queden sin agua.

"Estamos pensando en subir porque si les falta pienso no pasa nada, lo malo es si les falta agua o si llega el incendio también, aunque no creo", ha manifestado. Su granja cuenta con unos 500 cerdos.

"Cuando nos dijeron que teníamos que salir teníamos agua en un bidón de 500 litros, pero después abajo teníamos un depósito que ya cabían 25.000, entonces claro les quitamos el agua de los 500 y con esos ya sabemos por lo menos que tienen agua, que no les va a faltar, que es lo principal", ha relatado.

"ESTAMOS MUY ATENDIDOS"

"Oímos un pitido y nos asustamos, pero enseguida llamaron a la puerta y nos dijeron, venga, que hay que marchar fuera, que hay que ir a Uncastillo. Con que cogimos lo que llevamos vestidas, o sea, pantalón y la medicación. Lo principal", ha contado Alicia Navarro, vecina de Luesia, que ha pasado la noche en casa de su prima, quien reside durante el año en Ejea de los Caballeros.

Esta mañana se ha desplazado al polideportivo de Ejea de los Caballeros para reencontrarse con sus vecinos: "Están muy atendidos y muy bien".

A pesar de los daños materiales causados por el fuego, que ya ha afecta a más de 4.500 hectáreas, Rosa Garcés, residente en Ejea de los Caballeros pero que se encontraba pasando unos días en Luesia durante el verano, ha dicho: "No ha habido desgracias personales y parece que estás un poco más tranquila, porque claro, los del pueblo ya se sabe, todos nos conocemos".