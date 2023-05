La presidenta de la mesa electoral de Artieda (Zaragoza), con discapacidad auditiva: "Es una obligación ciudadana"

Urna transparente con votos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la mesa electoral de Artieda (Zaragoza), Ana Pey, quien presenta una discapacidad auditiva, ha afirmado este domingo que desempeñar esta tarea es "una obligación ciudadana".

En declaraciones a Europa Press, ha defendido que las personas que trabajan tanto en las Juntas Electorales como en las Administraciones públicas "sepan que las personas con discapacidad pueden ejercer sus funciones en la mesa electoral".

"Mi presencia no significa reivindicar nada, es una obligación y, por ende, la Administración debe proporcionar los recursos necesarios para ello", ha continuado.

Ha explicado que en las primeras tomas de contacto con la Junta Electoral de Zona y de la Provincia le dijeron que renunciara alegando discapacidad, a lo que se negó "por la absurdez del argumento".

También ha comentado que en la web oficial de las elecciones de este 28 de mayo hay un apartado informativo en el que se indica que en siete días desde la notificación se puede solicitar un intérprete de la lengua de signos, lo que ella hizo "desde el primer día", aunque desde la Administración "no se han pronunciado".

"No he sabido hasta dos días antes que iba a tener intérprete de forma oficial y eso provoca inseguridad y malestar por no saber si iba a poder cumplir con mi cargo", ha compartido.

Pey se encuentra "muy tranquila". Tiene 34 años y está empadronada en la localidad. Ha indicado que en Artieda hay 72 personas con derecho a voto.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha manifestado que se le han facilitado y financiado dos intérpretes de lengua de signos de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) para que pueda desempeñar sus funciones.