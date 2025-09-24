El presidente aragonés afirma que "el cupo separatista" es "una de las mayores amenazas" para Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece en las Cortes, durante el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragó. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, en la primera sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes autonómicas, que "el cupo separatista" es "una de las mayores amenazas" para la región.

En su intervención, Azcón ha señalado que "la realidad es que cada aragonés pagará 257 euros más de lo que le correspondía y el ahorro de intereses no podrá dedicarse al aumento del gasto social: No va a ser posible".

Azcón ha asegurado que "solo hay perjuicio para que los aragoneses asuman deudas de otros y paguen más" ya que el Gobierno central está dando "una financiación privilegiada para Cataluña", lo que significa "la quiebra de la caja única", con una merma para las arcas aragonesas de 253 millones de euros cada año, a lo que se suma un recorte de 87 millones de euros por la despoblación "que el Gobierno de España ya ha anunciado que no va a abonar". "El cupo catalán no tiene ningún beneficio para Aragón".

MENORES MIGRANTES

En el caso de los menores migrantes, "el Gobierno vuelve a hacer lo mismo: A partir de unos números genera una fórmula de reparto perjudicando a las comunidades, con fines partidistas, negociado con sus socios independentistas", aunque "Aragón siempre ha sido una comunidad solidaria".

"No vamos a dejar de combatir decisiones injustas y personalistas", ha dicho Azcón, reeclamando una politicia migratoria "transparente" y que favorezca la inmigración legal que responda al "modelo de convivencia".

Ha observado que en el ámbito nacional solo ha habido un debate de política general en siete años, "una anomalía democrática", lamentando "la voluntad del Ejecutivo central de exportar los malos hábitos de confrontación" cuando "sobran el onflito y la incertidumbre".

En el plano internacional, ha mencionado "los conflictos de crueldad extrema, como las guerras de Ucrania y Gaza, que "obligan la UE a replatearse su estrategia de defensa". Ha expresado su "máxima condena al terrible atentado perpetrado por Hamás en 2024 y la injustificable y desproporcionada respuesta de Israel".

Azcón ha llamado la atención sobre "el giro inesperado" de Estados Unidos y su guerra arancelaria, "un sobresalto continuo" por ser "una guerra comercial" que ha conllevado los aranceles chinos al porcino europeo.