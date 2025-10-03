El presidente aragonés pide a Alegría igualdad de subvenciones para Motorland y Montmeló

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la que solicita que conceda el próximo año una subvención "idéntica" al circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel), que la que reciba el circuito catalán de Montmeló.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Azcón recuerda que el Ministerio dirigido por Pilar Alegría concede, cada año, subvenciones directas a distintas entidades con objeto de fomentar la celebración en España de determinadas competiciones deportivas de relevancia internacional.

Así, ha señalado que, vía real decreto, el Ejecutivo central concedió una subvención directa de 2 millones de euros a la sociedad Circuits de Catalunya SL, para gastos de funcionamiento y posicionamiento del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2025.

A ellos se suman otros 4 millones de euros adjudicados en 2023 y 2024, lo que arroja un resultado de 6 millones de euros en subvenciones directas al Circuito de Montmeló desde que Alegría ostenta la cartera de Deportes, mientras el Circuito aragonés de Motorland no ha sido beneficiario de ninguna subvención procedente del Ministerio, a pesar de albergar el Gran Premio de Aragón de MotoGP, "de relevancia internacional".

El presidente autonómico, tras subrayar que se trata "de una subvención directa y sin concurrencia", ha respondido al llamamiento de la ministra para solicitar esta ayuda, aprovechando la misiva para cursar esta petición.

"Por la presente, siguiendo el mandato de las Cortes de Aragón, puede dar por cumplimentada esta solicitud, de forma que el Circuito de Motorland sea beneficiario el próximo año de una subvención --por idéntico importe a la que reciba el Circuito de Montmeló-- para gastos de funcionamiento y posicionamiento del Gran Premio de Aragón de MotoGP", ha expresado, reiterando que esto "generaría un impacto muy positivo no sólo en el Circuito de Motorland y en el entorno de Alcañiz, sino en toda la Comunidad Autónoma de Aragón".