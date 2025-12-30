El presidente de Peña Guara tilda el suceso de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

Parte del equipo de rescate tras el alud caído este lunes en la zona del balneario de Panticosa (Huesca) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

HUESCA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club de Montaña Peña Guara, Manolo Bara, ha calificado como "un momento triste para la comunidad montañera" el trágico suceso en el que un alud de nieve en las inmediaciones del balneario de Panticosa ha provocado la muerte de tres aficionados al esquí de travesía y una cuarta ha resultado herida leve.

La avalancha afectó a un total de 6 esquiadores; tres han fallecidos, dos hombres y una mujer, mientras que otra mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa) resultó herida leve por hipotermia y con varios golpes que, tras ser ingresada en el Hospital San Jorge de Huesca, ha recibido el alta este martes por la mañana.

Además, dos hombres más, uno de ellos el padre de la herida leve, de 60 años, y otro vecino de Zaragoza, de 51 años, consiguieron salir por su propio pie y dar aviso a los servicios de emergencia.

El alud se desencadenó en un paraje situado en torno a los 2.200 metros de altitud, en el pico Tablato, en la zona del balneario de Panticosa, muy cerca de los ibones de Brazatos.

Entre los fallecidos está el pediatra del Hospital San Jorge de Huesca y conocido montañero, además de influencer, Jorge García Dihinx, que tenía más de 370.000 seguidores en redes sociales donde hablaba de deporte, hábitos saludables y alimentación sana. También ha fallecido su pareja, Natalia Ramón, de 36 años y natural de Zaragoza; además del montañero, Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irún (Guipúzcoa) que tenía vivienda en la localidad próxima de Sallent de Gállego.

TRÁGICA PÉRDIDA

La noticia ha causado gran conmoción, ya que el pediatra era muy conocido y querido en la ciudad de Huesca y su pérdida ha dejado un gran vacío, tanto en el ámbito sanitario como en el mundo del montañismo, una de sus grandes pasiones.

"El mundo del montañismo llora esta trágica pérdida", ha dicho el presidente de Peña Guara, club del que el pediatra fallecido era socio. "Estamos viviendo, otra vez, otro momento triste para la comunidad montañera, sobre todo, cuando una persona conocida, un amigo y un socio fallece realizando una de las actividades deportivas que más le gustaba, como es el esquí de travesía".

Bara ha hablado de esta afición, que ofrece momentos bonitos y vistas espectaculares, pero también tragedias. "Toda actividad que conlleve unas condiciones de riesgo tiene una cruz y, a veces, la moneda da la vuelta".

"De sobra era conocida la experiencia, los conocimientos que estos compañeros tenían, pero cuando te sobreviene un riesgo con un paquetón así de nieve, las posibilidades se reducen", ha reconocido.

Bara ha hablado de la magnitud del alud y las escasas posibilidades de supervivencia ante un fenómeno de estas características. Según la información de la Guardia Civil de Rescate, se trató de una avalancha de gran potencia para la escala del Pirineo, y ha recordado que el peligro no es solo la asfixia, sino los traumatismos que provoca.

Manolo Bara ha incidido en que los fallecidos eran grandes conocedores de las técnicas invernales. De hecho, la implicación de Jorge García Dihinx con la comunidad montañera "iba mucho más allá de la práctica deportiva, convirtiéndose en un referente de gran ayuda para planificar salidas seguras a la montaña".

Jorge García Dihinx era, además, un asiduo divulgador en redes sociales sobre la meteorología en la montaña con su conocido blog entre los aficionados 'lameteoqueviene' y su perfil de Instagram en el que animaba a seguir hábitos saludables.