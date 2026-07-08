La Princesa Leonor se suma por sorpresa a la jornada en la que la Infanta Sofía pronunciará su primer discurso

La Princesa Leonor (d), y la Infanta Sofía (2d), durante una visita a una de las actividades educativas en el Monasterio de Cogullada, a 8 de julio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). La Infanta entregará esta tarde la primera edición de las ayudas “Do- Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

La Princesa Leonor se ha sumado por sorpresa a la jornada de trabajo de la primera edición de 'Docentes Referentes' organizada por la Fundación Ibercaja en Zaragoza en la que participaba su hermana, la Infanta Sofía, quien está previsto que esta tarde pronuncie sus primeras palabras en un acto público en solitario con motivo de la entrega de ayudas a varios docentes en el marco de esta iniciativa.

La iniciativa de Fundación Ibercaja, que reconoce e impulsa proyectos educativos innovadores, ha reunido en el Monasterio de Cogullada en Zaragoza este martes y miércoles a 24 de los 25 docentes finalistas de toda España. En esta segunda jornada, la Infanta Sofía ha conocido de primera mano algunos de los proyectos impulsados por los docentes finalistas y ha compartido con ellos distintos espacios de trabajo y encuentro.

En concreto, la hija menor de los Reyes se ha incorporado a la actividad 'Educación Integral para la Salud: Taller Mindfulness', con el psiquiatra Javier García Campayo, atendiendo a las palabras del ponente, junto a un grupo de docentes, entre ellos, el premiado profesor zaragozano Cristian Ruiz, reconocido en la categoría Liderazgo Educativo.

Más tarde, en torno a las 11.30 horas, la Infanta Sofía, ya acompañada por la Princesa Leonor, ha accedido a otra de las actividades programadas en el marco de las jornadas: 'Sostenibilidad: el impacto de lo invisible en las aulas', a cargo de la doctora en Dirección y Administración de Empresa con especialización en Estrategia Corporativa y presidenta de la Fundación EducAcción, Sonia Diez.

La Princesa de Asturias, muy unida a su hermana y con la que han sido habituales las muestras de complicidad en distintos actos públicos, no ha querido perderse un día importante para la Infanta Sofía, ya que está previsto que esta tarde pronuncie el que será su primer discurso en un acto público presidido por ella.

En concreto, la hija menor de los Reyes será la encargada de presidir el acto institucional de esta tarde en el que se procederá a la entrega de las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de 'Docentes Referentes'.

El de este miércoles no es sin embargo su primer acto en solitario, ya que en diciembre de 2024 se estrenó con la entrega de unos premios fotográficos con su nombre organizados por Patrimonio Nacional y el pasado enero inauguró el nuevo Complejo Clínico y Asistencial de la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid.

COMUNIDAD 'DOCENTES REFERENTES'

El encuentro supone, además, el punto de partida de la Comunidad 'Docentes Referentes', una red nacional que nace con la vocación de mantener vivo el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos colaborativos durante el curso 2026-2027 y seguir fortaleciendo la innovación educativa más allá de esta primera edición.

En este sentido, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que se trata de una de las actividades "mas importantes", tanto por relacionarse con el ámbito educativo como por enmarcarse en el 150 aniversario de la institución.

"La educación siempre ha estado presente y el objetivo de 'Docentes Referentes' es ayudar a la innovación y a los docentes a impulsar las nuevas formas en materias educativas", además de "reconocer el compromiso que tiene el maestro en la sociedad, algo que debemos de valorar toda la sociedad", ha señalado Rodrigo.

Ha subrayado el elevado número de candidaturas a la convocatoria que se abrió en febrero, hasta sumar 478 de las que se han seleccionado 25 como finalistas y solo cinco --uno por categoría-- han resultado premiados. "Nos hace mucha ilusión que haya habido esta afluencia y que hayan acudido de las 17 comunidades autónomas", ha apostillado el director general de Fundación Ibercaja.

"Nos sentimos muy felices de que la Infanta Sofía haya aceptado esta presidencia y es muy importante el compromiso de la Corona por el maestro, por el docente, en definitiva, por la educación en España", ha celebrado Rodrigo, quien ha manifestado: "Queremos que esta convocatoria sea referente en España".