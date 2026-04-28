La prioridad nacional, la fiscalidad, el medio rural y el pleno empleo, claves del Gobierno PP-Vox

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en la primera jornada de la sesión plenaria de investidura de las Cortes de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han celebrado este martes, 28 de abril, la primera de las dos jornadas de la sesión plenaria de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente del Gobierno autonómico de la XII legislatura, donde el candidato ha presentado las principales políticas que implementará estos cuatro años, en aplicación de su acuerdo con Vox: Los cuatro presupuestos, el principio de prioridad nacional, las rebajas fiscales, el impulso al medio rural, el refuerzo del 'hub' tecnológico, la vivienda y alcanzar el pleno empleo.

Con el acuerdo PP-Vox ambos partidos se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos para los próximos cuatro ejercicios, por lo que ha solicitado la investidura, también por su "determinación de continuar el proyecto político de 2023, que se ha convertido en el Aragón más próspero" hasta la actualidad.

"El futuro Gobierno de Aragón cuenta con una hoja de ruta exitosa" para "seguir fortaleciendo nuestro tejido económico para convertir a la Comunidad en líder", anunciando un "plan de atracción y dinamización industrial".

En política económica se centrará en intensificar el 'hub' tecnológico que impulsa su equipo desde 2023 y alcanzar "el pleno empleo". La economía "atraviesa el mejor momento de su historia reciente", con un momento de captación de inversiones "sin precedentes", con el anuncio de inversiones por 90.000 millones en sectores como la logística o la automoción, incrementándose un 262% la inversión extranjera.

La ubicación estratégica, la paz social, la energía y el "tratamiento adecuado" a los inversores han propiciado la atracción de inversiones, que se tienen que notar "cada vez más en el día a día de los aragoneses", ha afirmado Azcón, prometiendo que se van a convertir en realidad en estos próximos cuatro años.

El aumento del PIB marca "un cambio de tendencia", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones. Su objetivo es "llegar al pleno empleo", ha aseverado, abogando por "crear aún más oportunidades y facilitar la formación".

En 2023, Aragón empezó a dejar atrás "el infierno fiscal" del anterior Ejecutivo --PSOE, Podemos, CHA,PAR--, ha asegurado Azcón. "Ahora vamos a aplicar una bajada progresiva del IRPF y deducciones por nacimiento o adopción, más amplias en el caso de que los hijos sufran una discapacidad; bonificaremos al 99% el grupo II de Sucesiones y Donaciones", ha prometido Azcón, añadiendo que luchará con la despoblación con "una fiscalidad diferenciada".

PRIORIDAD NACIONAL

Ha asegurado que el llamado "principio de prioridad nacional", una exigencia de Vox para llegar a un acuerdo de gobierno con el PP, es "fácil de entender" y busca establecer "una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", ha explicado.

Azcón ha reconocido que "Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza", que "merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema", pero ha defendido luchar "con todos nuestros medios" contra la inmigración "ilegal" y "quienes busquen aprovecharse de ella"

TERRITORIO

Azcón ha remarcado que la legislatura pasada se han promovido proyectos en la provincia de Teruel, con el Fondo de Transición Justa y Lanza Teruel, en el primer caso concediendo 250 ayudas movilizando 40 millones de euros sumando 90 con las inversiones empresariales y en las próximas convocatorias serán 15 millones, 14 más con Lanza Teruel.

Esta provincia "no se merece más agravios por parte del Gobierno de la Nación", cuyo máximo exponente es la negativa a elevar al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial o a los proyectos energéticos tras el cierre "por ideología" de la central térmica de Andorra.

"Seguiremos apostando por la energía renovable" con el Nudo Mudéjar, ha continuado, lamentando "la incapacidad gestora" por parte del Gobierno de España, poniendo de ejemplo el apagón del 28 de abril de 2025.

Se incrementará la dotación del Fondo de Cohesión Territorial para que "todos los aragoneses tengan las mismas oportunidades vivan donde vivan", con otras medidas como las relacionadas con la movilidad, ha dicho.

"Debemos seguir invirtiendo en la red de carreteras" con un nuevo plan que abarcará hasta 2040, con prioridades en función del estado de la vía y la densidad de tráfico: "Está pensado para hacer obras" y no "la inacción" del Ejecutivo anterior, una "irresponsabilidad" de quienes ahora "ponen el grito en el cielo" exigiendo celeridad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La agricultura y la ganadería son "uno de los pilares fundamentales" de la economía aragonesa, generan 55.000 empleos directos y son el principal motor económico en 23 comarcas, de ahí que su Gobierno situará el sector primario "en el centro de la acción política" ya en 2023, en un contexto climático "cada vez más complejo".

Ha pedido que concluyan las obras Yesa, Mularroya y Almudévar, Montearagón y las balsas del Matarraña. "Pondremos sobre la mesa la regulación del río Gállego", ha aseverado, sin mencionar el fallido proyecto de construcción del pantano de Biscarrués (Huesca).

En otro orden de cosas, el candidato a la Presidencia ha prometido dar una respuesta "rápida y contundente" a la crisis de la vivienda en la comunidad autónoma.

SIJENA Y GOYA

Por otra parte, ha recordado que los tribunales facultan al Ejecutivo autonómico para ejecutar la sentencia que ordena la vuelta de las pinturas murales del Monasterio de Sijena a su emplazamiento original, si no lo hace el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), y ha advertido de que lo hará: "No dudaremos en llevarlas a cabo con los mejores equipos técnicos para lograr el regreso de nuestro patrimonio".

Ha reivindicado que "reunir en el Monasterio de Sijena todo el patrimonio que conforma el conjunto histórico-artístico es, desde hace décadas, una aspiración legítima de los aragoneses", por lo que están y van a estar "en el lado correcto de la historia".

Frente a ello, ha lamentado el papel del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha acusado de tomar parte "de forma clara" apoyando la "ofensiva institucional catalana e independentista en su objetivo de dificultar el cumplimiento de las sentencias".

También en el ámbito cultural, Azcón se ha referido a la figura del pintor Francisco de Goya, del que se conmemorará en 2028 el bicentenario de su fallecimiento, para lo que el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha un "extenso calendario" de actividades y propuestas para preparar la efeméride.

El presidente en funciones ha indicado que el plan director, presentado hace dos años, guiará todos los acontecimientos vinculados al bicentenario, que incluirá exposiciones dedicadas al pintor de Fuendetodos, algunas ya realizadas.

Con respecto al futuro Centro Goya, que se levantará en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, ha avanzado que las obras comenzarán "con carácter inmediato".

Azcón ha defendido la concertación del Bachillerato. En opinión del dirigente del PP, "favorecer la libertad de elección de las familias no está, ni mucho menos, reñido con el cuidado de la educación pública" y ha contrapuesto, frente a lo que ha calificado como "mentiras" y "medias verdades", el aumento presupuestario desde 2023.