Prisión para un hombre por distribuir estupefacientes en un punto de venta de droga de Huesca que ha sido desmantelado

Agente de la policía. - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda del barrio Santo Domingo y San Martín de Huesca, desde la que un hombre de 32 años distribuía sustancias estupefacientes desde que fue desalojado de un inmueble ocupado en la zona de las Harineras y que la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

Una patrulla observó a este hombre cuando se disponía a hacer un nuevo cambio de domicilio. Al tener conocimiento de sus antecedentes por tráfico de drogas y de que se había producido un aumento de la venta de droga al menudeo en esta zona, procedieron a interceptarle y registrar todos sus enseres.

De esta forma intervinieron diferentes tipos de sustancias estupefacientes como 33 gramos de MDMA/éxtasis; 56,2 gramos de cocaína en diferentes presentaciones; 96 pastillas de éxtasis y 7,83 gramos de droga sintética tusi, constituyendo la primera incautación de esta droga en Huesca.

También se intervinieron diversos efectos utilizados para vender al por menor estas drogas, y sustancia de corte para aumentar el volumen del producto y maximizar de esta forma las ganancias.

Al detenido le constaban además una orden de un Juzgado de Barcelona interesando su detención por tráfico de drogas, así como una orden de expulsión de territorio Schengen.

Por tales motivos, fue detenido como autor de delito contra la salud pública y por reclamación judicial, siendo puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.