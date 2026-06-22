Un problema en la subestación de Miraflores, por las altas temperaturas, deja sin luz varios distritos de Zaragoza

Comerciantes en las puertas de sus establecimientos tras el apagón de unos 20 minutos en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un problema de suministro eléctrico, en la subestación de Miraflores en el distrito de San José, provocado por las altas temperaturas ha dejado sin abastecimiento de luz a varios distritos de Zaragoza durante poco más de 15 minutos.

El corte de luz, que se ha producido poco antes de las 13.50 horas y se ha reanudado el suministro a las 14.05 horas, se ha podido sentir en el distrito del Actur, San José y el entorno de la plaza Paraíso y paseo de la Independencia, en el distrito Centro.

Propietarios de comercios y clientes de esta céntrica zona de la ciudad han salido a la calle a comprobar el alcance de la falta de fluido eléctrico, que ha afectado a unos 50.000 clientes de Endesa.

Además, de los comercios y establecimientos, los semáforos también han estado apagados, y los termómetros han dejado de funcionar, aunque el tranvía ha seguido prestando servicio.

Fuentes de Endesa han informado a Europa Press que los técnicos de la compañía eléctrica investigan los motivos y el alcance de esta afección.