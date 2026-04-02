La procesión del Santo Entierro, la más antigua y larga de España, reúne a las 25 cofradías de Zaragoza

Archivo - El Santo Entierro reunirá a las 25 cofradías de Zaragoza en la mayor concentración de bombos de España - JSESÉ - Archivo

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La procesión del Santo Entierro, la más antigua y más larga con mayor número de participantes de España congrega, este Viernes Santo, a las 25 cofradías que recorrerán el centro de Zaragoza, en un recorrido de 4 kilómetros.

Es uno de los actos centrales de la Semana Santa zaragozana al que están convocados los más de 16.000 cofrades que suman entre todas las hermandades y cofradías de la ciudad y que llevan ensayando los toques, redobles y sones desde después de Navidad.

Además, es la mayor concentración de tambores en una procesión en España, con hasta 4.000 instrumentos, que harán retumbar en sus toques el anuncio de la muerte de Jesucristo. Para verla íntegramente en su trazado de 4 kilómetros se necesitan más de tres horas.

Parte a las 18.00 horas de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, en la plaza del Justicia, para recorrer durante tres horas el centro de la capital aragonesa. Está encabezada por la Muy Ilustre Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.

VÍA CRUCIS

El Santo Entierro es la única procesión en España que representa en sus pasos todos los misterios de la Pasión de Cristo. Es un auténtico Vía Crucis de esculturas que representa la totalidad de los misterios de la Pasión de Cristo.

La mayor espectacularidad de la procesión radica en poder ver una tras otra las diferentes cofradías, cada una con su estilo y peculiaridades diferentes, portando sus pasos y tocando sus instrumentos con sus toques característicos.

Resulta muy curioso, especialmente a los visitantes, porque permite admirar el variado y rico patrimonio religioso de la ciudad que se exhibe en la Semana Santa y que desde 2014 está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

CRISTO DE LA CAMA

El principal reclamo escultórico de la procesión es la carroza del Santo Sepulcro, donde reposa el Santo Cristo de la Cama, una venerada imagen que es la única que sobrevivió a Los Sitios de 1808.

El Santo Cristo es una imagen articulada y de poco peso, ya que con ella se escenifica, hasta 1834, la ceremonia del Descendimiento de la Cruz. Por sus características artísticas data alrededor de 1620 aunque no existe documentación que lo acredite y se restaura completamente en 2013.

La cama original era de plata, pero no se pudo rescatar cuando el convento de San Francisco, sede de la Hermandad, lo volaron durante la ocupación francesa en los Sitios. La sustituye una cama de madera que en 1855 se encontraba en muy mal estado y el escultor Antonio Palao hace una nueva talla en 1856.

La colcha con la que se cubre el Cristo es de 1858, está bordada en el taller de Vicente Cormano, hermano de la Sangre de Cristo. En 1935 se ponen ruedas al paso y en 1942 se restaura todo el conjunto por Mariano Aladrén. Al año siguiente se incorporan al paso de la Oración en el Huerto los faroles que llevaba la cama, sustituyéndolos por los que tiene en la actualidad.

La carroza la porta una sección específica denominada "De la Cama del Señor" y se distingue a sus componentes por llevar la cara tapada.

METEOROLOGÍA

Esta procesión se ha suspendido en alguna ocasión debido a las condiciones meteorológicas, generalmente por lluvia. La decisión se acuerda por el Capítulo de los Hermanos Receptores, integrado por los 50 cofrades de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que es la organizadora de esta procesión de Viernes Santo.

No obstante, en caso de suspenderse se suele decidir que permanezca abierta la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, popularmente conocida como San Cayetano, para que los cofrades y los fieles pudieran visitar y venerar el paso del Cristo de la Cama.

En 2024 y 2005 se suspendió por la lluvia y en los años 30, los años 40 y los 70 del siglo XX también hubo alguna ocasión en que las condiciones meteorológicas impidieron el recorrido de la procesión más multitudinaria de Zaragoza y en los años 80 alguna cofradía decidió no participar.