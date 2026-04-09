La producción industrial sube un 1,7% en febrero en Aragón, frente a una caída del 1,3% a nivel nacional

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ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,7 por ciento interanual el pasado mes de febrero en Aragón, 3 puntos más que la media nacional, que ha caído un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Aragón

La tasa anual de la producción industrial crece en tres comunidades autónomas y se reduce en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón se ha reducido un 0,3%, frente a una descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,1% con un descenso del 1,5%en el caso de los duraderos y un 0,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,9%, los bienes intermedios anotaron un 2,2% más y los de la energía, un 10,6% más.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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