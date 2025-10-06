La producción industrial sube un 2,1% en agosto en Aragón, 1,7 puntos más que la media nacional

Archivo - Un trabajador, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 2,1% interanual el pasado mes de agosto en Aragón, 1,7 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena cuatro meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en ocho comunidades autónomas y se reduce en otras 9. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha crecido un 3,2%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,6% con un incremento del 4% en el caso de los duraderos y un 2,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15,6%;, los bienes intermedios anotaron un 2,9% menos y los de la energía, un 0,1% más.