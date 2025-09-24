El programa 12 Lunas Otoño ofrece más de cien actividades con la novedad de visitar el Cuartel de la Paz

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 12 Lunas Otoño, del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, ofrece esta temporada más de cien actividades gratuitas que superan las 2.500 plazas y entre las novedades figura una visita guiada al Cuartel de la Paz de la Policía Local, para 15 personas, que deben ser mayores de 18 años, y se realizará el 20 de diciembre.

Los interesados se tienen que inscribir a través de la web de la Agenda Joven del Servicio de Juventud 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/juvenil/' y el mes anterior a la realización de la actividad. En este caso del 10 al 20 de noviembre. Si hubiera más peticiones que plazas se realizará un sorteo.

La concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, y la jefa de Servicio de Juventud, Eva Barcelona, han presentado este programa que se extiende desde el 17 de octubre hasta el 21 de diciembre y cuya finalidad es ofrece alternativas de ocio saludable para jóvenes del rango de edad entre los 14 y 30 años.

"Es uno de los programas más consolidados y atractivos para los jóvenes", ha subrayado Ruth Bravo para recordar que Zaragoza es la segunda ciudad, por detrás de Madrid, que más aportación recibe de la Secretaría de Estado de Sanidad y la Delegación para el Plan Nacional Contra las Drogas, que este año alcanza los 254.000 euros que se otorgan en función del interés y calidad de los programas que se presentan para fomentar el ocio alternativo y saludable entre los jóvenes.

Aparte de la actividad "estrella" de visitar el Cuartel de la Paz de la Policía Local, que les permitirá ver las unidades de intervención que posibilitan que Zaragoza "siga siendo una de las ciudades más seguras de España", otra iniciativa que ha citado Bravo es la programación intergeneracional de jóvenes con mayores que participarán en una visita guiada por el Casco Histórico denominada "Brujas, duendes y otras criaturas".

Otra novedad es la utilización de los equipamientos municipales de El Túnel, en el distrito Oliver; y La Azucarera, en el Arrabal, para posibilitar actividades para jóvenes. En concreto, en La Azucarera que es el nuevo espacio de referencia se han programado actividades de iniciación a la acuarela botánica libre, pintura de bolsas y neceseres; y talleres de historia sobre asuntos como la huella sonora de los cazadores recolectores.

Entre las novedades de esta edición también figura la actividad de paddle surf, para mayores de 18 años y esta experiencia piloto servirá para comprobar la demanda y volver a convocarla en próximas ediciones en todo la franja de edad del programa de 14 a 30 años. Se realizará en el Parque del Agua y se proveerá al usuario del traje de neopreno, la tabla y el instructor.

Esta edición incluye por primera vez la actividad hot yoga que ha sido un éxito en ciudades como Madrid y Barcelona y se introduce como iniciación para conocer esta modalidad de yoga con movimientos muy concretos y a temperaturas muy altas para mayor resistencia del cuerpo. También es para mayores de 18 años.

POR EDADES

Estas actividades de iniciación se programan conforme a las edades y permiten que se vuelvan a organizar en función de la demanda. Además al ser la inscripción individual al formare un grupo fomentan las relaciones sociales, ha subrayado Eva Barcelona. De esta forma, se repiten las actividades de mayor acogida como las de crecimiento personal, yoga y mindfulness o iniciación a la escalada.

En rueda de prensa, Eva Barcelona ha citado otras actividades novedosas como el kungfu, la escuela de pastelería o talleres artesanales con gatitos, y un bloque temático para disfrutar del arte y que incluye propuestas creativas como actividades de cerámica, encuadernación japonesa o talleres de retrato con la artista Isabel Garmon.

También se podrá participar en las actividades denominadas "ida y vuelta", con excursiones a las iglesias del Serrablo y a la cueva de las Guixas en Villanueva, al nacimiento del río Urederra, a la comarca del Matarraña, al Parque Natural del Moncayo y al Monasterio de Veruela o a Valencia, en otras.

INSCRIPCIÓN

Las programación de esta edición se distribuye por bloques, que son Deporte y crecimiento personal, 12 lunas ida y vuelta, Cultura 12 lunas, Gamer, Diviértete, Condimentando el Planeta, La Liga de la N- NBA 'nosotros no bebemos alcohol', Suelta el móvil, Disfruta del Arte, 12 Lunas Mundo Animal y Globalízate, además de las ya nombradas 12 Lunas Estrella y 12 Lunas Intergeneracional.

Las actividades se desarrollarán entre el 17 de octubre hasta el 21 de diciembre y los periodos de inscripción son del 29 de septiembre al 9 de octubre para las actividades de octubre; del 13 de octubre al 23 de octubre para las actividades de noviembre; y del 10 de noviembre al 20 de noviembre para las actividades de diciembre.

Cada joven podrá solicitar un máximo de 12 actividades. Para poder acceder a la actividad, los participantes recibirán en su correo un ticket virtual, cuyo código QR será leído en el acceso para confirmar su asistencia. El ticket virtual es nominal e intransferible.

Se espera una gran participación de solicitudes y Ruth Bravo ha animado a los jóvenes de 14 a 30 años a que se inscriban y participen en esta elaborada oferta gratuita de más de cien actividades.