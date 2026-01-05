El programa de actividades navideñas de Ibercaja atrae a más de 125.000 personas

La venezolana afincada en Zaragoza Rada Mancy, en un momento de su concierto en el Re-Suena de Ibercaja. - JAL LUX

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 125.000 personas han participado en las actividades organizadas por Ibercaja en su Sede Central durante las tradicionales fiestas navideñas.

Los conciertos Re-suena de bandas de música zaragozanas que han vuelto a casa por Navidad han atraído a más de 1.000 personas durante los tres fines de semana del periodo festivo navideño. Esta actividad cultural ha sido una novedad en la propuesta de Ibercaja para estos días.

La iniciativa que ha contado con mayor expectación ha sido la experiencia propuesta en las pantallas interactivas del Xcaparate Xplora, que desde el 5 de diciembre ha obtenido más de 125.000 activaciones en las que los usuarios han visto aparecer su cara sobre algún personaje icónico representativo de estas fechas navideñas como Melchor, Gaspar, Baltasar, un pastor, una estrella de oriente.

También la tradicional exposición del Belén de Ibercaja, la exposición de Dioramas, y el concierto de los Infanticos del Pilar han tenido una acogida multitudinaria con más de 1.500 visitas y 325 asistentes, respectivamente.

El enviado especial de los Reyes Magos y la recogida de las cartas de los más pequeños en los tres buzones reales han sido otras de las iniciativas que han contado con mayor aceptación, con más de 1.000 asistentes.

Asimismo, cerca de 350 niños, jóvenes y familias han podido crear su juguete, su cuento con IA y sus adornos navideños en los talleres organizados en el Espacio Xplora de Ibercaja. Este Espacio también ha distribuido 500 coronas reales entre los más pequeños que han accedido al recinto en estos días.

El Banco repartirá también 3.000 coronas reales y 140 kilos de caramelos en la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos que se celebra esta tarde en Zaragoza y de la que es patrocinador. Ibercaja también es patrocinador del Belén de la Plaza del Pilar.

Por otro lado, Ibercaja ha distribuido 70.000 entradas de los espectáculos que han tenido lugar estos días en los diferentes recintos culturales de la ciudad: Palacio de Congresos Expo, Teatro del Mercado, Teatro Principal, el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, y Naturaleza Encendida del Parque Grande José Antonio Labordeta, destacando el Gran Concierto de Año Nuevo, DJ Symphonic, Film Symphonic Orquesta y Tarzán el Musical, que han agotado localidades o han estado cerca del aforo completo.

MEDIO MILLAR DE VOLUNTARIOS

Más de 500 voluntarios empleados del Grupo Ibercaja y de Fundación Ibercaja han participado en las diferentes iniciativas solidarias promovidas por el Banco y la Fundación en toda España en colaboración con diferentes instituciones sin ánimo de lucro, como Una Sonrisa por Navidad, Reyes Magos de Verdad, Te invito a Cenar, Recogida de café y azúcar en el comedor de San Blas; Taller de decoración navideña con personas con discapacidad; y visita al belén con niños en riesgo de exclusión, mediante las que se han entregado regalos a niños de familias sin recursos; se ha compartido mesa con familias en riesgo de exclusión en fechas señaladas de la Navidad; y se recogieron alimentos para donar a los más necesitados.