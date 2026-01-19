La jueza que investiga la filtración del audio de la dana manipulado cita como testigo al subdirector de Emergencias

Archivo - Imagen de archivo del subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 4 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Llíria que investiga la filtración de un audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana ha citado como testigo para el mes de marzo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. La citación se ha fijado para el próximo 31 de marzo a las 10.50 horas, según ha podido saber Europa Press.

La instructora ha adoptado esta decisión tras examinar las actuaciones y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, que revelan que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación, que se filtró posteriormente manipulado en el mes de febrero de 2025. En concreto, con la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Según se indica en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

La magistrada había pedido a la Guardia Civil informe sobre el protocolo de conservación de las grabaciones de las conversaciones producidas en el desarrollo de las funciones de gestión del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), el método de acceso a las grabaciones, y la determinación de la persona o personas que accedieron, desde el día 29-10-2024 al día 12-02-2025, a la grabación de la conversación que se filtró manipulada.

Varios agentes se personaron entonces en el CCE el 13 de octubre de 2025 y mantuvieron una entrevista con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y con personal técnico del '112'.

Los agentes fueron informados entonces de que la llamada objeto de la investigación se encontraba grabada en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registraba los accesos concretos al mismo y, debido a que como su acceso era interno, los usuarios no necesitaban pasar ni siquiera el firewall que lo protegía, dado que dichos accesos tampoco quedaban reflejados en este.

Además, se percataron de que, a nivel de credenciales, este sistema está restringido a unos pocos usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de las credenciales podía acceder al sistema, no quedando reflejado dicho acceso en ningún registro.

En la entrevista, los agentes también pudieron conocer que sí que existía un acceso y grabación de dicha llamada, la cual habría tenido lugar entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024, por Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive.

LA CAUSA

La jueza de Llíria abrió una investigación el pasado año después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto al considerar que se trataba de un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

Según la Fiscalía, esa conversación tiene "carácter reservado", conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia y el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados "a los estrictos fines de su gestión" y una vez finalizada esta, "únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".