El programa 'Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025' reúne a más de 6.200 espectadores

El espectáculo de recreación histórica 'Bolskan, Osca, Waska, Huesca. Historia de una ciudad', atrajo a medio millar de espectadores. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.200 personas han disfrutado de alguno de los 43 pases de los distintos espectáculos incluidos en el programa cultural 'Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025', según ha dado a conocer el área de turismo del Ayuntamiento de Huesca.

Una cifra total que asciende a 6.267 personas y que supone un incremento global del 141%, 3.663 asistentes más, en comparación con la cita de 2024. También se ofrecieron un 48% más de pases y la media de público por pase aumentó un 62%.

Respecto a 2023, la asistencia prácticamente se duplicó, con un crecimiento del 81 % en la media de público por sesión en dos años. Por espectáculos, 'Los crímenes en la Fuente del Ibón' fueron los que más interés suscitaron, con 2.080 personas en total tras sus ocho sesiones.

Le sigue 'Aerolíneas de leyenda', con 1.425 asistentes en sus siete pases. El espectáculo de recreación histórica 'Bolskan, Osca, Waska, Huesca. Historia de una ciudad', del 11 de julio, con música en directo, un video mapping sobre la fachada del Museo de Huesca y una representación teatralizada que recorría los grandes hitos de la ciudad, de Producciones Viridiana, atrajo la atención de unas 500 personas, mientras que La ruta nocturna Huesca es leyenda, dentro del programa Campo Internacional de Voluntariado Juvenil, que organizan el Instituto Aragonés de la Juventud y la Asociación ITHEC, sedujo a 600 personas.

Hasta 435 personas se apuntaron a las visitas teatralizadas bajo el título 'Huesca Sertoriana', en las que personajes como Quinto Sertorio, Pedro IV, Martín Monter de la Cueva, Braulio Foz o Andrés Cetina revivían su vínculo con la Universidad Sertoriana y el legado de Huesca.

Finalmente, los espectáculos 'Descanso real', con 330 asistentes, 'Danzas medievales', con 500, o las 'Visitas guiadas con observaciones astronómicas', con 397, confirman el éxito de esta edición. La nota negativa fue con motivo de las inclemencias meteorológicas, que impidieron la realización del espectáculo 'Capazo Live Night'.

Todas las actividades eran de acceso libre, salvo las visitas teatralizadas, que requerían reserva en la Oficina de Turismo. Esta iniciativa, desarrollada de julio a septiembre, invitaba a oscenses y visitantes a descubrir la ciudad desde otro punto de vista, combinando divulgación histórica, espectáculos, visitas guiadas teatralizadas y rutas nocturnas con observación astronómica.

Tal como apuntaba la responsable de turismo, Nuria Mur, "este programa es una manera diferente y original de conocer nuestra ciudad, disfrutarla y ofrecer a quienes nos visitan en verano una programación distinta y atractiva".