El programa de talento femenino científico-tecnológico STEM Talent Girl clausura su segunda edición en la USJ - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

STEM Talent Girl ha cerrado su segunda edición en Zaragoza en el campus de la Universidad San Jorge (USJ) con el objetivo es acercarlas a aquellos ámbitos profesionales donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria.

El programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes, impulsado por la Fundación ASTI, con la colaboración de la USJ, ha permitido a 121 alumnas aragonesas la oportunidad de descubrir su interés por las disciplinas STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--, y afrontar mejor sus próximos pasos.

La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha felicitado a las participantes por su valentía, actitud y compromiso al formar parte de un programa "que exige ingenio, curiosidad y ganas de aprender".

También ha destacado que, a lo largo de esta experiencia, las alumnas han demostrado su disposición a descubrir nuevas posibilidades y a afrontar retos vinculados al ámbito científico y tecnológico.

La rectora ha señalado que las participantes se han convertido "en jóvenes con inquietud por comprender el mundo y contribuir a transformarlo, capaces de formular preguntas y buscar respuestas a los desafíos de su entorno".

Asimismo, ha subrayado que durante este recorrido han activado su talento y han pasado de ser meras observadoras a convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. En su intervención, ha recordado que "el talento, sin actitud, se queda únicamente en potencial", y ha puesto en valor el importante paso que han dado al implicarse en iniciativas como STEM Talent Girl.

COMPROMISO

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de la Universidad San Jorge con la innovación y con la generación de un impacto positivo tanto en las empresas, como en la sociedad, y ha agradecido a las estudiantes su trabajo realizado e implicación en el programa.

A su vez, el director de Fundación ASTI, Rubén Martínez, ha felicitado a las alumnas por dos cualidades que considera esenciales para su desarrollo personal y profesional: la curiosidad y la actitud. Según ha señalado, ambas virtudes "son las que permiten aprender, evolucionar y afrontar nuevos retos a lo largo de la vida".

Martínez ha explicado que uno de los principales objetivos de STEM Talent Girl es acercar a las participantes a diferentes actividades, empresas y referentes del ámbito STEM, además de favorecer el contacto con otras jóvenes con intereses similares.

En este sentido, ha animado a las estudiantes a aprovechar la oportunidad para crear vínculos y formar parte de una red que pueda acompañarlas en su futuro académico y profesional. Asimismo, ha señalado que el programa se desarrolla en 13 ciudades de España y cuenta con la participación de más de 1.500 alumnas, además de una amplia red de mentoras que contribuyen a orientar y apoyar a las participantes en su crecimiento.

Por último, el director de Fundación ASTI ha destacado que el propósito fundamental de iniciativas como STEM Talent Girl es ayudar a las jóvenes a desarrollar criterio propio y capacidad de decisión, de manera que puedan elegir con libertad y confianza aquellas opciones que mejor se adapten a sus intereses, capacidades y aspiraciones.

Esta jornada también ha contado con una sesión inspiracional a cargo de Celia Vived, biomédica y profesora de la Universidad San Jorge.

Durante su intervención, la ponente ha animado a las alumnas a afrontar con naturalidad la incertidumbre que acompaña a la toma de decisiones académicas y profesionales. En este sentido, les ha recordado que "no siempre es necesario tener claro el destino desde el principio, explorar diferentes posibilidades forma parte del proceso de crecimiento".

Para ilustrarlo, ha compartido los cinco pasos que han marcado su trayectoria profesional: la elección de una carrera STEM, concretamente Biomedicina; la realización de una tesis doctoral, una etapa en la que descubrió su pasión por la investigación; su traslado a Estados Unidos para incorporarse a proyectos científicos en la Harvard Medical School de Boston; su regreso a España e incorporación al ámbito empresarial, trabajando en Citogen; y finalmente, compaginar esta experiencia con la docencia en la Universidad San Jorge, una faceta que le ha permitido compartir conocimiento y contribuir a la formación de nuevas generaciones.

Celia Vived ha querido trasladar a las participantes que no necesitan tener todas las respuestas desde el principio, ni ser las más brillantes para alcanzar sus objetivos, "cada trayectoria es única y válida".

Además de la entrega de diplomas a las alumnas, se ha celebrado una muestra de talento con monólogos científicos a cargo de Sofía Barrios y Elvira Frusevych. Asimismo, la alumna Paula Ariño ha presentado su proyecto de investigación, ganador del Hackathon Amazon.

EL ORIGEN

STEM Talent Girl inicia su actividad en noviembre y a lo largo de todo el itinerario educativo el programa busca inspirar, formar y acompañar a las participantes, desde la identificación de su vocación hasta la toma de decisiones académicas y su futura incorporación al mercado laboral.

Se trata de una iniciativa centrada en la mentorización y el acompañamiento personalizado, que conecta a las jóvenes con una red de más de 600 mujeres profesionales del ámbito STEM. Asimismo, fomenta la creación de una comunidad en la que las alumnas comparten inquietudes y desarrollan su potencial en un entorno de confianza.

Durante siete meses, las participantes han podido acercarse de manera práctica a su futuro profesional mediante actividades como encuentros con mujeres referentes, talleres científico- tecnológicos, sesiones de mentorías y visitas a empresas.

Además, este curso se han celebrado hackathones en todas las sedes, dirigidos a alumnas de todas las edades, jornadas de empleabilidad para las más mayores y retos de divulgación científica y desarrollo de proyectos STEM.

Entre las experiencias más destacadas en Zaragoza, las alumnas conocieron las oficinas de Adidas de la mano de su equipo Women In Technology, se introdujeron en los laboratorios de la Universidad San Jorge para investigar sobre los alimentos que consumimos y sobre la ciberseguridad, conocieron desde dentro el hospital Quirón y visitaron el Centro Logístico de Amazon resolviendo un hackathon con un reto real de eficiencia logística; entre otros.

DATOS

STEM Talent Girl continúa consolidándose como una herramienta eficaz para revertir la desafección de las niñas y jóvenes hacia las profesiones STEM, multiplicando las vocaciones.

Según datos del Observatorio STEM de la Fundación ASTI, publicados el pasado mes de enero, se ha multiplicado por dos el número de alumnas de Bachillerato que quieren estudiar ingeniería (del 11 al 27%) y por cuatro el de aquellas que se decantan por un grado TIC (del 1 al 4%).

Desde su creación hace diez años, STEM Talent Girl ha contado con la participación de más de 9.000 niñas. Asimismo, cuenta con el respaldo de diversas empresas, entre las que se encuentran PPG, GSK, Clarios e Hijos de Rivera.

La Fundación ASTI ya ha abierto el plazo para solicitar plaza para el próximo curso. Las alumnas interesadas pueden inscribirse en la web del programa 'www.talent-girl.com'.