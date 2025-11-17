El programa 'Viaje con las letras' llega este curso a 50 institutos y centros de educación de personas adultas

El programa Viaje con las letras pretende acercar la literatura a los jóvenes y a las personas adultas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

"Viaje con las letras" es un programa gestionado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para acercar la literatura a los estudiantes.

Lleva tres años en marcha y toma el testigo del proyecto iniciado por la profesora y escritora Ana Alcolea "Encuentro con las letras" y, más atrás en el tiempo, de "Invitación a la lectura", que coordinó durante más de dos décadas el profesor y escritor Ramón Acín.

Para este curso 2025-2026 el programa cuenta con la participación de 50 escritores aragoneses o residentes en Aragón que visitarán 50 centros educativos de la comunidad autónoma, 9 en Teruel, 3 en Huesca y 38 en Zaragoza.

Junto con alumnado de segundo ciclo de ESO y Bachillerato, como novedad, esta convocatoria contará con la participación de Centros de Educación de Personas Adultas con gran acogida de los ubicados en zonas rurales de la Comunidad Autónoma.

Variedad de estilos y géneros entre los que se encuentran la narrativa, novela gráfica, poesía o el ensayo serán el vehículo que llevarán de viaje al lector y al escritor, creando una simbiosis alquímica para fortalecer el placer por la lectura y escritura.

Irene Vallejo, Sara Barquinero, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Luis Zueco, José Luis Corral, Luz Gabás, Carmen Santos, Silvia Aliaga, Magdalena Lasala, Omar Fonollosa, Álvaro Ortiz, Begoña Oro, África Vázquez, David Lozano, Fernando Lalana, Daniel Nesquens, o Ana Alcolea son algunos escritores de reconocido prestigio autonómico, nacional e internacional que llevarán la magia de las palabras al alumnado aragonés.