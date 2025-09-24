Los programas de mano de las Fiestas del Pilar, disponibles en centros cívicos y juntas de barrios

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los programas oficiales de las Fiestas del Pilar comenzarán a estar disponibles gradualmente en los espacios de Zaragoza Turismo, los Centros Cívicos y las Juntas de los Barrios Rurales dentro de la estrategia global de las fiestas del Pilar 25 que busca la descentralización de la actividad festiva.

Los programas y los programas infantiles ya se pueden recoger en las Oficinas de Turismo Municipales en Plaza del Pilar, Torreón de la Zuda y Estación Zaragoza Delicias. La plaza del Pilar y la Estación de Delicias estará abierta de 10.00 a 20.00 horas; y el Torreón de la Zuda de 10.00 a 14.00 horas y 16.30 a 20.00 h0ras. En los espacios de Zaragoza Turismo también se podrán recoger a final de la semana caretas de cabezudos y carteles de fiestas.

Como novedad y con la idea de hacer todavía más accesible el programa de fiestas, este año los taxis de la ciudad llevarán en las próximas semanas un código QR en su interior donde se podrá acceder a la programación durante el viaje.

Por otra parte, los programas infantiles estarán también disponibles en Río y Juego y el Parque de las Marionetas en su horario habitual durante las fiestas. Esta acción es fruto del acuerdo de colaboración entre la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, los Servicios de Centros Cívicos y Distritos, el Patronato Municipal de Bibliotecas y Zaragoza Turismo.

En estos espacios municipales podrán recogerse en los próximos días programas, programas infantiles caretas de cabezudos y carteles de fiestas. También se han habilitado puntos de reparto en las juntas de los barrios rurales.

Además, se puede disponer de toda la información del Pilar 25 en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 (976721234 para llamadas fuera de Zaragoza), en la web del Pilar www.fiestasdelpilar.com y en la web municipal www.zaragoza.es, así como en las redes sociales oficiales de las fiestas.

MATERIALES PEDAGÓGICOS

Además, durante la próxima semana más de 13.514 niños y niñas de 677 aulas de 70 colegios de infantil y primaria de Zaragoza podrán disfrutar de los materiales pedagógicos elaborados este año en torno a la "Aventura del Pilar" con un juego de la oca colaborativo como protagonista para conocer a fondo la historia y tradiciones de la ciudad durante las fiestas.

El material está disponible en https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/fiestas-pilar/ma... Acceso al programa en versión digital: https://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/fiestaspilar/prog...