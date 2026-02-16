Prolongan el corte de la A-127a en Gallur a la espera de que pase la punta de la crecida del Ebro

Gráfica del nivel del río Ebro a su paso por Novillas. - SAIH EBRO

GALLUR (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La primera de las crecidas del río Ebro anunciadas por la CHE ya se deja notar en la provincia de Zaragoza, donde el Gobierno de Aragón ha decidido prolongar el corte del tramo de la carretera autonómica A-127a, en Gallur, hasta las 12.00 ó 13.00 horas de este lunes, cuando prevé que haya pasado la punta.

Se trata de un tramo de 300 metros de la citada vía que discurre pegado al cauce, que en la estación de Novillas se encontraba en el nivel naranja, alcanzando los 7,51 metros de altura a las 9.30 horas. La entrada y salida al casco urbano están garantizadas por la variante que conecta con el resto de accesos de la localidad.

Aguas abajo de Gallur, el río alcanza a esa misma hora los 7,66 metros de altura, con 1.495 metros cúbicos por segundo de caudal a las 3.00 horas, según la última medición registrada.

Por su parte, en Alagón la última medición, también de subida, registra 6,35 metros, mientras que ya en Zaragoza a la altura de la A-2 el Ebro alcanza una altura de 5,80 metros.