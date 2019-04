La protesta de la 'España vaciada' supone "un antes y un después", afirma el presidente de la Diputación de Huesca

Publicado 01/04/2019 15:39:43 CET

Miguel Gracia indica que ha de servir para que el nuevo gobierno que salga de las urnas entre de lleno en solucionar el problema

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha manifestado que la protesta de la 'España vaciada' ha sido "un punto de inflexión" y "puede significar un antes y un después". Gracia ha expuesto que ha de servir, en primer lugar, para que "la clase política que legisla, para que el nuevo gobierno que salga de las urnas entre de lleno en el problema de la España rural y de esta 'España vaciada'" y, en segundo lugar, para que la ciudad se implique asimismo en la defensa de la zona rural.

"La complicidad que necesitamos del ámbito urbano es también fundamental. El hecho de que esta gran manifestación haya tenido lugar en Madrid, destacando el mérito de Teruel Existe por su convocatoria, supone un momento de inflexión para la gran ciudad para esa complicidad necesaria, que se implique la zona urbana en defensa de la zona rural".

"A veces hay una visión desde la gran ciudad de que se considera incluso la presencia del hombre como agresiva al medio rural, por el tema del desarrollo, la actividad económica. Esa visión se debería transformar en que caben la preservación y la actividad económica", ha argumentado Gracia en declaraciones a Europa Press. "No podemos aspirar a un medio natural que se entienda desde un fundamentalismo de que el hombre estorba, incordia a la naturaleza, ni desde un desarrollismo puro que no respete el territorio".

Miguel Gracia, también alcalde de Arén, un municipio de la Ribagorza, ha resaltado el esfuerzo de los políticos desde la administración local. "Es la gente que vive en el territorio, que conoce los problemas y que los está sufriendo en el día a día, esa gente lleva años trabajando y no se lo ponen fácil".

Por ello, el máximo responsable de la DPH ha reivindicado "este papel de la administración local; se ha encontrado muy sola en la defensa de esa España vacía o todo lo que es el territorio rural. La administración local hasta ahora ha tenido problemas, cortapisas, entre otras cosas, no le dejan gastar sus propios recursos en poder solucionar problemas en aras al efecto de la despoblación".

LEGISLACIÓN ADECUADA

Ha continuado diciendo que "cantidad de cuestiones legislativas, de ordenación territorial no tienen en cuenta, no diferencian de una gran ciudad como Zaragoza, de una gran ciudad como Madrid del resto del territorio. Debería existir una legislación ad hoc para las zonas rurales, debería haber un informe demográfico y entender que cuando se legisla se está legislando también para zonas muy distintas, muy diferentes, entonces lo que en un sitio puede estar bien, en otros sitios ocasiona problemas".

Para Gracia, "ese es un punto de vista que el político de la administración local no solo lo ve sino que lo sufre y quien lo tiene que ver ahora son los legisladores".

En su opinión, "los recursos son importantes, pero en sí solos no solucionan el problema, solo el dinero no lo soluciona, tiene que haber otras cuestiones fundamentales, una importantísima es la legislación y a veces no cuesta dinero".

La lacra de la despoblación se ha de abordar territorio por territorio. "En la provincia de Huesca no son lo mismo los Monegros, donde tenemos unas estepas impresionantes, que el Alto Pirineo, donde hay mucha zona protegida. Cada parte tendrá su peculiaridad y hay que tratarlo así, analizando esas peculiaridades y particularidades".

RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Para Gracia, que trabaja en la Estrategia Nacional contra la despoblación desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el problema "es solucionable" porque hay que entender "la ruralidad dentro del concepto de la sostenibilidad", que la gente viva en el territorio "es fundamental para el territorio, para las grandes ciudades, para que no haya grandes incendios. Es necesario para el propio planeta que el hombre siga ejerciendo su trabajo en el territorio".

El presidente de la DPH ha agregado que, por ejemplo un pastor que tiene un rebaño en el Pirineo, mantiene un paisaje mosaico donde se intercala el bosque con los pastos, pero no puede vivir solo de sus productos como elemento de sostenibilidad. "De ahí vienen los planteamientos de la discriminación positiva y de conformar la partitura porque las cosas individuales por sí mismas no son suficientes, pero una serie de cuestiones ayudarían, no a volver a esos censos que teníamos, pero sí a que muchos jóvenes se pudieran quedar a vivir allí o gente que prefiere la zona rural a la gran ciudad se pudiera instalar".

Miguel Gracia ha subrayado el papel que ha realizado la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, Isaura Leal, "en estos pocos meses". Ha apuntado lo siguiente: "Hemos mantenido con ella algunas reuniones desde la administración local, desde las diputaciones y conocemos lo que ha hecho en poco tiempo. El nuevo gobierno tiene que seguir ese trabajo".