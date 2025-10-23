"Tu Provincia Huesca la Magia" afianza su liderazgo como mejor destino europeo de aventura 2025

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha recogido esta pasada noche el premio que acredita a la provincia oscense como el mejor destino europeo de aventura 2025 en una gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña - DIPUTACIÓN DE HUESCA

La marca turística de la Diputación logra revalidar el éxito de 2023 en la gala de los World Travel Awards (WTA) celebrada en Cerdeña

HUESCA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha recogido esta pasada noche el premio que acredita a la provincia oscense como el mejor destino europeo de aventura 2025 en una gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña con asistentes de toda Europa y frente a otros destinos competidores como Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal.

Claver ha estado acompañado por el diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra; el gerente de TUHUESCA, Fernando Blasco; y los representantes de la empresa oscense Marketing Divertido, Alicia Pac y Fernando López,que han colaborado en la campaña digital de captación de voto.

El presidente de la DPH ha señalado que "es una alegría inmensa" y ha trasladado si felicidad y satisfacción por revalidar este galardón que posiciona a la provincia oscense a la cabeza del turismo deportivo internacional.

Es, además, un reconocimiento a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en la provincia, ha destacado Claver. "Este reconocimiento --ha abundado-- ratifica que el trabajo, que realizamos juntos, está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto. Demostramos, una vez más, la fuerza y el esfuerzo de nuestra gente y cómo, desde pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero".

Claver ha destacado también que el premio de 2023 abrió un campo de posibilidades que desde la DPH se ha desarrollado con el sector y que se traduce en mejores cifras turísticas. De hecho, en 2024, el turismo en la provincia ha crecido un 5,4%, llegando a los 1,5 millones de turistas.

"Este año, --ha aventurado-- vamos camino de superar esos datos. Por eso, tenemos muy claro que vamos a seguir apostando por este turismo que sirve, también, como punta de lanza para mostrar otros de nuestros grandes recursos como son el patrimonio o la gastronomía".

Gracias a este premio "Tu Provincia Huesca la Magia" se clasifica directamente para los premios WTA a nivel mundial. Un reconocimiento que se otorgará en Baréin el próximo mes de diciembre y para el que hay en marcha ya una nueva campaña de captación de voto.