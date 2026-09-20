Un proyecto favorece la integración de personas de origen extranjero en la Comarca de Sobrarbe

Desde el Centro de Servicios Sociales se destaca la importancia de que las personas que llegan a Sobrarbe puedan contar con referentes, Establecer relaciones, conocer el territorio, recursos y sentirse parte de la comunidad. - COMARCA DE SOBRARBE

BOLTAÑA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Centro de Servicios Sociales de la Comarca de Sobrarbe ha presentado el Proyecto ACULLIR, un proyecto de acogida e integración social dirigido a las personas de origen extranjero que viven en el territorio. La iniciativa tiene como objetivo acompañarlas durante su proceso de llegada en su adaptación, facilitar el conocimiento del entorno y favorecer su participación activa en la comunidad.

Este proyecto parte de una concepción de la integración que va más allá de la información o la orientación para realizar trámites. Desde el Centro de Servicios Sociales se destaca la importancia de que las personas que llegan a Sobrarbe puedan contar con referentes, establecer relaciones, conocer el territorio, recursos y sentirse parte de la comunidad.

ACULLIR se desarrolla desde 2025 y, hasta el momento, los profesionales del Centro de Servicios Sociales han atendido de forma individualizada a más de un centenar de personas. Estas intervenciones, realizadas por trabajadoras sociales y la psicóloga, han permitido identificar necesidades relacionadas con la acogida, el acompañamiento, las dificultades administrativas, las situaciones de soledad o el proceso de adaptación a un nuevo entorno.

A partir de esta experiencia, el Programa de Inclusión Social incorpora una serie de actuaciones comunitarias organizadas en tres bloques de trabajo.

ACOGIDA Y APOYO

El primer bloque plantea la creación de espacios seguros de encuentro e intercambio entre las diferentes personas y culturas presentes en la comarca. En este marco, se han elaborado materiales de apoyo sobre herramientas útiles para las personas inmigrantes que llegan a Sobrarbe, así como un folleto específico sobre el duelo migratorio y las dificultades emocionales que puede conllevar dejar el país de origen, la familia, las costumbres y el entorno conocido, así como los recursos necesarios para facilitar estas situaciones

CONSTRUYENDO RELACIONES SALUDABLES

El segundo bloque se desarrollará mediante talleres y actividades dirigidas especialmente a mujeres migrantes, aunque también contempla propuestas intergeneracionales que permitan compartir experiencias con mujeres mayores de distintas localidades de Sobrarbe.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres de cocina, creación de velas y otras propuestas de encuentro y aprendizaje compartido. También se abordarán cuestiones relacionadas con el duelo migratorio y el establecimiento de relaciones saludables.

Encuentro intercultural de convivencia El tercer bloque culminará con un encuentro intercultural en el que participen personas de diferentes nacionalidades. La propuesta busca generar un espacio de convivencia en torno a la música, las costumbres, la cocina y otras manifestaciones culturales, como una oportunidad para conocerse, compartir y reforzar los vínculos entre quienes forman parte de la comunidad.

Desde el Centro de Servicios Sociales se subraya que la atención individualizada seguirá siendo una parte fundamental del programa. El acompañamiento profesional permite dar respuesta a las necesidades concretas de cada persona y, al mismo tiempo, detectar aquellas cuestiones que pueden abordarse desde una perspectiva comunitaria.

En este sentido, ACULLIR pretende ofrecer un acompañamiento cercano y práctico, pero también generar oportunidades para que las personas de origen extranjero puedan establecer relaciones, participar y encontrar su lugar en Sobrarbe.

La finalidad es contribuir a una comunidad más cohesionada, participativa e inclusiva, en la que la diversidad sea una oportunidad para el conocimiento mutuo y el enriquecimiento colectivo.

El programa ACULLIR cuenta con una subvención del Gobierno de Aragón, a través de las líneas de ayudas destinadas a entidades locales para financiar actuaciones dirigidas a favorecer la integración de las personas de origen extranjero durante los años 2025 y 2026.