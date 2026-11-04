El Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2027 inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes

1130981.1.260.149.20261104144055 La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en el área de Presidencia del Parlamento autonómico. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha recibido el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 este miércoles, de manos del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de modo que comienza así su tramitación parlamentaria.

Tras la recepción formal del proyecto se abre el procedimiento parlamentario, que se desarrollará conforme al Reglamento de la Cámara y al calendario previsto. "Tenemos que trasladar a los ciudadanos que cumplimos un objetivo", ha expresado Navarro, quien ha aludido al artículo 111, apartado tres, del Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge que el presupuesto "tiene que aprobarse antes de que finalice el año y ese es el objetivo".

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 alcanza los 9.594,7 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Las prioridades pasan por mejorar los servicios públicos, impulsar las inversiones en el territorio y seguir reduciendo impuestos.

De acuerdo a estas cifras, los departamentos dispondrán de 1.139 millones de euros más de recursos propios, y el 76% de ese incremento se destinará a Sanidad, Educación y Bienestar Social.

Se trata de "la ley más importante que vamos a tramitar en el Parlamento" y el proceso contará con "transparencia absoluta", ha asegurado la presidenta de las Cortes de Aragón.

Asimismo, ha pedido "altura" a los grupos parlamentarios para que "se presenten enmiendas de manera constructiva, siempre pensando en el interés general de Aragón por encima de todo". "En lo que a mí me compete, intentaremos que la tramitación sea lo más respetuosa, lo más transparente y siempre pensando en Aragón y en los aragoneses", ha subrayado.

CALENDARIO

La recepción formal del proyecto abre el procedimiento parlamentario, que se desarrollará conforme al Reglamento de la Cámara y al calendario previsto. Así, la Mesa de las Cortes califica el proyecto este mismo miércoles, 4 de noviembre, y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA) está prevista para el 5 de noviembre.

A continuación, los miembros del Gobierno comparecerán ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública los días 6, 9 y 10 de noviembre para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos.

El debate de totalidad está previsto en el Pleno el 12 de noviembre. En esta sesión, la Cámara examinará el proyecto en su conjunto y debatirá las enmiendas a la totalidad que, en su caso, hayan presentado los grupos parlamentarios.

Superado este trámite, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que se extenderá del 13 de noviembre al 3 de diciembre. Durante este periodo, los grupos parlamentarios podrán proponer modificaciones al texto presupuestario para su posterior estudio y debate.

Concluido el plazo de presentación de enmiendas, la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública calificará las enmiendas el 10 de diciembre. Los trabajos de ponencia se desarrollarán entre los días 11 y 17 de diciembre. Durante esta fase, la ponencia analizará las enmiendas presentadas y elaborará el informe correspondiente, que servirá de base para el debate posterior en la Comisión de Hacienda.

El dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública está previsto para el 18 de diciembre. Mientras que el 22 de diciembre, el Pleno de las Cortes de Aragón debatirá y votará el proyecto de ley de presupuestos para culminar su tramitación parlamentaria antes de finalizar el año.

Por tanto, ha insistido María Navarro, "esto es una obligación, una obligación en cuanto a la tramitación y una obligación también por parte del Gobierno de Aragón".

SEGUIMIENTO PÚBLICO DE LA TRAMITACIÓN

Las Cortes de Aragón han publicado en su página web un espacio específico para seguir la tramitación parlamentaria, que recoge los principales hitos del procedimiento, así como las comunicaciones, notas de prensa y grabaciones vinculadas a sus distintas fases y puede consultarse a través del siguiente enlace: 'https://www.cortesaragon.es/index.php?id=3628'.

RECUERDO A MARTA GASTÓN

En otro orden de cosas, la presidenta de las Cortes de Aragón ha recordado a Marta Gastón, la que fuera consejera de Economía durante los dos gobiernos del socialista Javier Lambán, además de diputada en las Cortes de Aragón, cuyo fallecimiento se conoció este martes, 3 de noviembre.

María Navarro ha querido trasladar el pésame a sus familiares, a sus seres queridos "y el reconocimiento de esta institución a la que fue una diputada en las últimas dos legislaturas y que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de Aragón".