PSOE acusa a Azcón de presentar unos presupuestos "al dictado de Vox y esconder su incapacidad para ejecutar inversiones

El dìputado socialista Óscar Galeano. - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE y portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, ha denunciado este miércoles que Jorge Azcón ha presentado "unos presupuestos para 2027 elaborados al dictado de Vox, sin voluntad de diálogo con el resto de las fuerzas políticas y con los que pretende esconder su incapacidad para ejecutar las inversiones comprometidas durante sus más de tres años al frente del Gobierno de Aragón".

Galeano ha resumido la estrategia del presidente aragonés con una frase, "con Vox todo y con el resto nada", y ha criticado que no haya existido ninguna ronda de contactos con los grupos de la oposición antes de presentar las cuentas. "Las puertas han estado siempre cerradas", ha lamentado, recordando que las formaciones excluidas de la negociación representan a más de 250.000 aragoneses a los que Azcón ha decidido dar la espalda.

El portavoz socialista ha recordado que el PSOE tendió la mano al presidente en diciembre para evitar unas elecciones anticipadas y alcanzar un acuerdo presupuestario que permitiera completar la legislatura. También se abstuvo recientemente en la votación del techo de gasto como gesto para facilitar el diálogo. En ambos casos, la respuesta de Azcón fue el rechazo.

Para Galeano, el presidente ha optado por "asumir plenamente los postulados de la ultraderecha en lugar de buscar acuerdos que permitan atender las necesidades reales de los aragoneses". Ha lamentado que Azcón vuelva a ofrecer un discurso triunfalista, alejado de los problemas de la ciudadanía, cuando ya acumula más de tres años de gestión de los que tiene que rendir cuentas. El portavoz socialista ha puesto especial énfasis en la baja ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón y ha cuestionado que Azcón anuncie cifras históricas de inversión cuando todavía no ha sido capaz de materializar buena parte de las ya comprometidas.

Según los datos expuestos por Galeano, a agosto de 2026 no se había ejecutado ni el 30% de las inversiones reales previstas en el presupuesto. Es decir, apenas tres de cada diez euros destinados a inversiones se habían ejecutado en los ocho primeros meses del año. El diputado socialista ha denunciado que esta falta de gestión afecta también a otras áreas fundamentales.

Ha señalado que la ejecución presupuestaria en vivienda se sitúa por debajo del 60%, "pese a las dificultades que encuentran miles de aragoneses para acceder a una casa". También ha criticado que Azcón presuma de mejoras en sanidad mientras las listas de espera alcanzan máximos, así como la falta de ejecución en partidas destinadas a los agricultores y a los regadíos.

Galeano ha insistido en que anunciar grandes cantidades de dinero no significa mejorar los servicios públicos ni resolver los problemas de los ciudadanos. Ha advertido de que el Gobierno de Aragón acumula compromisos incumplidos y ha reclamado que, antes de presumir de nuevas inversiones, explique qué ha hecho con los recursos de los que ya disponía.

Además, ha cuestionado que Azcón presente como extraordinarios los incrementos presupuestarios de algunos departamentos cuando los compara con las cuentas de 2024, "las únicas que ha conseguido aprobar desde que llegó a la Presidencia del Gobierno de Aragón".

Galeano también ha rechazado la política fiscal anunciada por el Ejecutivo, al considerar que las nuevas deducciones del IRPF "benefician fundamentalmente a quienes tienen mayores ingresos, mientras dejan fuera a los ciudadanos con rentas más bajas que no tributan por este impuesto". El portavoz socialista ha advertido de que estas rebajas fiscales supondrán una reducción de los recursos disponibles para financiar los servicios públicos, precisamente en un momento de crecimiento económico y de ingresos autonómicos elevados.

Ha lamentado que Azcón aproveche esta situación de bonanza económica para impulsar una política fiscal que favorece a quienes más tienen, en lugar de destinar los recursos a mejorar la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios públicos que necesitan los aragoneses.

Frente a este modelo, el PSOE defiende una fiscalidad justa, equitativa y progresiva, que permita redistribuir la riqueza y garantizar unos servicios públicos de calidad tanto en las ciudades como en el medio rural.

Otra de las críticas del diputado socialista se ha centrado en las ausencias del discurso presupuestario de Azcón. Galeano ha lamentado que el presidente no haya dedicado "ni una sola palabra"; a las políticas de lucha contra la violencia de género, ni haya hecho referencia a la lucha contra el cambio climático o al papel de los agentes sociales en el crecimiento económico de Aragón. A su juicio, "estos silencios no son casuales, sino que responden a la decisión del presidente de asumir las exigencias de Vox y convertir sus postulados políticos en la hoja de ruta del Gobierno de Aragón".

MODELO ALTERNATIVO

El diputado ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista defenderá durante la tramitación de los presupuestos un modelo alternativo que apueste por reforzar la educación y la sanidad públicas, frenar la privatización de los servicios sanitarios, garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural e impulsar políticas de vivienda que faciliten el acceso a una casa, incluida la aplicación de las medidas previstas para las zonas tensionadas.

Galeano ha expuesto que Azcón tiene derecho a pactar con Vox, pero ha advertido de que también tienen derecho a ser escuchados los miles de aragoneses que no han votado a ninguno de esos dos partidos. Por ello, ha anunciado que el PSOE presentará enmiendas y aprovechará el debate parlamentario para defender las necesidades de los ciudadanos que han quedado excluidas de las cuentas del PP y Vox.