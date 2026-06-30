El PSOE acusa a Claver de sustituir la gestión por "la política del anuncio y la imagen"

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Antonio Biescas, y la portavoz adjunta, Gema Betorz. - PSOE ALTO ARAGÓN

HUESCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que "la política del anuncio y la imagen" ha sustituido a la gestión en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) con Isaac Claver al frente, que en 1.095 días como presidente se ha hecho "más de 3.000 fotografías haciendo anuncios de proyectos que luego no se han desarrollado".

Para el portavoz del Grupo Socialista en la DPH, Antonio Biescas, esots tres años de Isaac Claver como presidente de la DPH se resumen en "promesas incumplidas, planes vacíos, deslealtad institucional y prioridad a la imagen personal frente a las necesidades de los pequeños municipios".

Biescas ha reprochado que se hayan rebajado las cuantías de muchos programas y planes. "Han rebajado el Plan de Obras, el Plan de Empleo, el Plan de Apoyo Energético y sólo cuando el Partido Socialista ha reivindicado las mejoras y el PP lo ha escuchado, los planes han salido mucho mejor dotados y han sido aprobados por unanimidad", ha lamentado.

"Todo se basa en el anuncio y la imagen; primero se presenta el proyecto, después se hace la campaña de comunicación y por último, si llega, la ejecución; y si no llega no pasa nada porque ya se ha vendido antes", ha añadido la portavoz adjunta del PSOE en la institución, Gema Betorz, quien se ha mostrado muy crítica con anuncios como el proyecto 'Agua de Vida', presentado en noviembre de 2023 y al que se destinaron casi 80.000 euros para su promoción, del que nada se sabe a fecha de hoy.

En este punto, Betorz ha indicado que "este proyecto se presentó en Chimillas y venía a aportar seguridad a las personas mayores con una alarma cuando el consumo de agua en los domicilios de personas que viven solas variase y de este proyecto sólo hay un borrador de convenio con el Ayuntamiento de Chimillas y lo que sí que hay es una campaña de promoción adjudicada por 78.863,22 euros",

También ha cuestionado el anuncio realizado el 7 de noviembre de 2024, de un euro por habitante para una subvención destinada a reparar una guardería en la localidad valenciana de Torrent, afectada por la DANA, que que también se ha quedado "en cero".

Para el PSOE, esta es "la política del anuncio" y "no soluciona los problemas y necesidades de los pueblos del Alto Aragón".

Betorz ha dicho que el PP lleva tres años presidiendo la DPH y "su gestión es nula". Ha manifestado que, "mientras los anuncios y fotos se van sucediendo, hay cuestiones básicas como el plan de conservación y mantenimiento de las carreteras de la DPH, que sigue sin proyecto y sin licitarse y ahora que se cumplen los tres años de gobierno no se puede mirar atrás y echar la culpa a los de atrás".

"Ni hay anuncios, ni hay trabajo, ni proyecto, ni nada, es decir, se trabaja en función de las fotos, de la imagen, de la rentabilidad política y personal y se olvida la gestión", ha sentenciado.