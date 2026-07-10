El PSOE acusa a Nolasco de mentir "para alimentar el discurso del odio" y exige a Azcón que lo desautorice de inmediato

La diputada del PSOE Mónica Iglesias. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acusa al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de faltar a la verdad e incurrir en irresponsabilidad institucional por haber anunciado este jueves en la sala de prensa del Pignatelli una reforma legal para impedir que personas inmigrantes en situación administrativa irregular accedan a la Prestación Complementaria Aragonesa al Ingreso Mínimo Vital cuando esa posibilidad, aseguran, "simplemente no existe".

Así lo ha defendido este viernes la diputada socialista portavoz de Bienestar Social, Mónica Iglesias, quien, además, ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que desautorice estas declaraciones "porque, en caso contrario, las estará avalando".

Mónica Iglesias ha explicado que "la normativa vigente ya impide que una persona en situación administrativa irregular pueda ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital y, en consecuencia, tampoco puede acceder a la prestación complementaria que gestiona el Gobierno de Aragón". "El señor Nolasco miente de manera deliberada", ha dicho.

"Anunciar una modificación legal para prohibir algo que ya está prohibido solo puede responder a dos motivos: o un preocupante desconocimiento de la legislación que aplica su propio departamento o una estrategia deliberada para difundir un mensaje falso y alimentar el miedo y la confrontación", ha añadido.

"Lo realmente grave es que un vicepresidente del Gobierno utilice una institución pública para construir un relato basado en una falsedad en lugar de dedicarse a resolver los problemas reales de los servicios sociales de Aragón", critican los socialistas.

Por ello, la diputada Mónica Iglesias ha exigido al presidente Jorge Azcón que "aclare si respalda las declaraciones de su vicepresidente o si, por el contrario, va a rectificar públicamente unas manifestaciones impropias de un miembro del Gobierno de Aragón". "El silencio del presidente lo convertiría en corresponsable de una estrategia basada en la desinformación y en la utilización política de la inmigración", ha concluido.