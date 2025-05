El PSOE acusa al PP de tratar de silenciarle y de evitar la rendición de cuentas en las Cortes de Aragón

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha acusado al PP y al presidente autonómico, Jorge Azcón, de tratar de silenciar al principal partido de la oposición y de evitar la rendición de cuentas al ausentarse buena parte de las consejeros de las sesiones de control de forma habitual.

"Azcón ha convertido el Parlamento aragonés en un mero decorado para poder comunicar su propaganda política y no puede ser", ha protestado Soria, quien ha asegurado que los ciudadanos "no se merecen un parlamento a la carta del PP" y ha recordado que más de 200.000 personas votaron al PSOE.

Los populares, ha continuado, hacen gala "de ese radicalismo que está en vigor en todas las instituciones aragonesas desde que Azcón es presidente"

CONSEJEROS QUE NO COMPARECEN

La diputada socialista ha puesto varios ejemplos de esta práctica, comenzando por la participación de los consejeros del Ejecutivo autonómico en los plenos de las Cortes. Así, ha aseverado que todos ellos, a excepción del de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, han faltado a sesiones de control, algunos de ellos --el de Sanidad, José Luis Bancalero, y la de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández-- por actos organizados desde su propio departamento.

En sus palabras, los miembros del Gobierno utilizan "cualquier excusa" para evitar la rendición de cuentas y hacen lo mismo en las comisiones. Por ejemplo, ha asegurado que el titular de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, se ha negado a comparecer "hasta en tres ocasiones" y que es "muy difícil" que acudan la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y los directores generales de su departamento.

MÁS DE CIEN QUEJAS POR FALTA DE INFORMACIÓN

Por otro lado, Soria ha señalado que el Grupo Socialista ha presentado más de cien quejas por falta de información, ya sea por retrasos a la hora de facilitarla o por "nula respuesta".

A este respecto, ha indicado que en marzo solicitaron toda la información por capítulos del presupuesto prorrogado y, más de dos meses después, "el Gobierno se niega a contestar".

Además, desde la Vicepresidencia no se ha contestado a demandas acerca del Instituto Aragonés de la Mujer o en materia económica y las respuestas de la Consejería de Medio Ambiente y Turismo son "esperpénticas", ya que suelen derivar las peticiones de información a órganos dependientes del departamento, como el Instituto Aragonés del Agua.

"Algo querrán que no conozcamos cuando no nos permiten acceder a esa información", ha remachado la portavoz adjunta del PSOE, quien ha añadido otros ejemplos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que afirma que un convenio con el Ministerio de Cultura sobre la cesión de la antigua Escuela de Artes de Zaragoza "no consta en su departamento", o de Bienestar Social y Familia, que responden con "generalidades" a cuestiones concretas.

Asimismo, un elevado número de las respuestas enviadas al Grupo Socialista, sobre todo relacionadas con la sanidad o las empresas públicas, les remiten al Portal de Transparencia, donde los datos solicitados "no aparecen".

Soria ha criticado que Azcón, "haciendo gala de esa radicalidad, se ha olvidado de una premisa que es fundamental: que las Cortes representan al pueblo aragonés" y no son "un decorado para su propia propaganda política".

"No vamos a permitir que quieran silenciar a la oposición", ha concluido la diputada socialista, quien ha insistido en que la falta de transparencia, de participación y de rendición de cuentas "debilita las instituciones y la democracia".