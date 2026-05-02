El PSOE apoya el reconocimiento del Vencimiento del Dragón de Alcañiz (Teruel) como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Archivo - Herminio Sancho (PSOE), sobre la Ley de Movilidad: "Hemos aprobado un buen texto, pese a las enmiendas del PP" - PSOE TERUEL - Archivo

ALCAÑIZ (TERUEL), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha mostrado su apoyo esta semana en el Congreso de los Diputados al reconocimiento de la representación del Vencimiento del Dragón de Alcañiz (Teruel) como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El diputado turolense Herminio Sancho defendió en la Comisión de Industria y Turismo la aprobación de la proposición que insta al Gobierno de España a impulsar esa declaración. En su intervención, Sancho destacó que Alcañiz es "una ciudad de concordia, de bondad, de tolerancia frente al odio y la ignorancia que representa el dragón". Trasladó a los diputados el ambiente de la representación en la Plaza de España de Alcañiz que, aseguró, "es un sitio inmejorable".

Eso sí, recordó que actualmente se está celebrando en la Plaza de Toros por las obras que están remodelando la Lonja para construir el museo de la ciudad con la financiación de más de dos millones de euros del Gobierno de España.

Sancho recordó al escritor Darío Vidal, que ideó junto a otros alcañizanos y alcañizanas esta tradición que pretendía recordar una tradición anterior, la de las flores que llevaban los agricultores "a sus amadas" en el día de San Jorge, y, sobre todo, exaltar la identidad aragonesa.

"Es impresionante ver cómo sube el dragón por la calle Mayor, sigilosamente, y sorprende en su danza a las lavanderas de Alcañiz. Es impresionante ver la entrada de los 9 caballos de San Jorge con el dragón. Y es impresionante ver, en esa lucha, como el dragón se postra ante San Jorge cuando le lanza un ramillete de flores", describió.

El diputado socialista por la provincia de Teruel señaló que el bien "no puede imponerse nunca haciendo daño y provocando dolor". "El bien no se propone vencer sino convencer. Por ello San Jorge derrotó al dragón no con la espada, sino con el argumento del amor representado por el ramillete de flores", destacó señalando que una vez vencedor, el caballero entrega al alcalde de la ciuadd un libro: "el símbolo de la ciencia, la civilización y la cultura, para que aprendan los ciudadanos y almacenen sabiduría".

"Este es el mensaje que el Vencimiento del Dragón pretende trasladar a todos los alcañizanos, los aragoneses y al mundo. Es el mensaje del día de gozo, de fiesta del patrón de Aragón y del día del libro", concluyó.