PSOE Aragón defiende la presunción de inocencia y pide "respeto profundo a la justicia" ante la imputación de Zapatero

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSOE. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha defendido el derecho de presunción de inocencia y ha manifestado un "respeto profundo a la justicia" tras la imputación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por el 'caso Plus Ultra'.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, Morales ha expresado: "No podemos hacer otra cosa que estar atentos a la información que vamos conociendo. Hace pocas horas no conocíamos ninguna y ayer por la mañana conocimos una información, por la noche otra y, por tanto, trasladamos es el respeto profundo a la Justicia".

Jesús Morales ha insistido en que es la Justicia la que "tiene que hacer su trabajo", al mismo tiempo, ha asegurado: "Creemos también en el derecho de presunción de inocencia y estamos es en esa tesitura, esperando a conocer la información con un respeto máximo a la justicia".

"No somos nosotros los que tenemos que hacer ningún juicio, sino que tienen que ser los jueces, que es su trabajo", ha zanjado el portavoz del PSOE Aragón.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio en la causa sobre el presunto uso irregular del rescate concedido a la aerolínea 'Plus Ultra' en calidad de investigado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.