El PSOE Aragón urge a Azcón a abandonar "la parálisis" y dar ya "respuesta" a los efectos de la guerra de Irán

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, que abandone "la parálisis" y dé "respuesta" a los efectos de la guerra de Irán en la economía aragonesa.

Ha declarado a los medios de comunicación: "Antes de la convocatoria electoral y semanas después lo único que nos encontramos en Aragón es parálisis, incertidumbre", añadiendo que "aquí no se trabaja, es como si los problemas no existieran, como si el día a día no tuviera lugar".

Alegría ha indicado que la guerra en Oriente Medio "no solamente está provocando una pérdida de vidas inocentes, absolutamente injustas, sino que también está provocando una serie de efectos secundarios que están generando problemas en el día a día, también en los sectores productivos de Aragón, fundamentalmente en el sector primario, en los transportes y la industria, y no se está dando respuesta porque en Aragón, en estos momentos, lo único que hay es parálisis e incertidumbre".

La también portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón se ha quejado de que Jorge Azcón convocó --para el 8 de febrero-- "unas elecciones que no tocaban, que los aragoneses no habían pedido" y que ejecutó "Feijóo de la mano de Azcón".

Ahora, tras los comicios, es el secretario general nacional del PP, Miguel Ángel Tellado, quien está llevando las negociaciones "desde la sede de Génova", ha considerado Pilar Alegría, para quien "cuando estás en funciones no significa que estés de brazos caídos", en alusión a Azcón.

En este periodo "estás trabajando, atendiendo los problemas de los aragoneses y de las aragonesas, algo que Azcón y el Gobierno de Aragón no están haciendo", ha continuado Alegría, quien ha aseverado: "No sé qué sucederá, si habrá Gobierno o no, si dentro, si fuera, si medio pensionista", pero "antse de que ese Gobierno eche a andar ya está amortizado", llamando la atención sobre la "desconfianza total" entre el PP y Vox, "del uno hacia el otro y del otro hacia el uno".

También ha dicho que "es muy difícil gobernar con estabilidad cuando por encima de todo hay una desconfianza del uno hacia el otro: Lo veremos y, desgraciadamente, quien más lo sufrirá serán los aragoneses".