El PSOE Binéfar (Huesca) pide un plan de choque para el Hospital de Barbastro y mantener las oficinas liquidadoras

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Binéfar, Rosa Altabás. - PSOE ALTO ARAGÓN - Archivo

BINÉFAR (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Binéfar pide al gobierno de Aragón el mantenimiento de servicios públicos de calidad en el medio rural "y con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de donde vivan".

Bajo ese planteamiento ha presentado dos iniciativas para su debate y aprobación en el pleno del ayuntamiento de Binéfar del próximo miércoles 6 de mayo: una para solicitar un plan de choque y con personal del Salud para el Hospital de Barbastro y otra para pedir al Gobierno de Aragón que renueve el convenio para el mantenimiento de las oficinas liquidadoras a cargo de Registradores de la Propiedad".

La portavoz socialista, Rosa Altabás, pide al PP de Binéfar que apoye estas iniciativas y "deje de lado los intereses partidistas, para defender los servicios para los y las vecinas de Binéfar".

En el caso del Hospital de Barbastro, los socialistas piden que el Gobierno de Aragón adopte de forma urgente un plan de choque y con personal del Salud; piden los socialistas que el gobierno autonómico garantice la continuidad de las consultas de oncología y adopte las medidas necesarias para fidelizar y atraer personales sanitarios, mejorando sus condiciones laborales y profesionales.

Altabás ha recordado que "Binéfar se integra en el Sector Sanitario de Barbastro y el Hospital de Barbastro constituye el centro hospitalario de referencia para la población de Binéfar, municipio de más de 10.000 habitantes y capital administrativa de la comarca de La Litera, que en su conjunto supera los 18.800 habitantes".

El PSOE rechaza cualquier privatización o externalización de los servicios sanitarios públicos y apuesta por que el ayuntamiento de Binéfar, "muestre su respaldo a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y a la Junta de Personal del centro".

"El deterioro del hospital no es un problema aislado, sino que repercute directamente en toda la red sanitaria del sector, incluidos los centros de salud como el de Binéfar, generando sobrecarga asistencial y dificultades añadidas en la atención primaria", ha añadido la portavoz socialista.

OFICINAS LIQUIDADORAS, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La segunda iniciativa presentada por el PSOE pide al Gobierno de Aragón que renueve el convenio de mantenimiento de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, tras conocer que la pretensión del gobierno de Azcón es "dejar de ofrecer el servicio de estas oficinas 25 municipios del medio rural".

"El Gobierno de Aragón ha de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos aragoneses para llevar a cabo sus obligaciones tributarias", ha dicho Altabás.

Recuerdan los socialistas que Binéfar es la capital administrativa de la comarca de La Litera y uno de los principales núcleos económicos del este de la provincia de Huesca. La ciudadanía ha de realizar sus gestiones de tributos en la oficina liquidadora de Tamarite.

El cierre previsto de estas oficinas supondría que los vecinos de Binéfar tuvieran que desplazarse fuera de la comarca, previsiblemente a Huesca capital, y eso implicaría mayor coste económico, más tiempo para hacer la gestión debido a los desplazamientos obligados, dificultades añadidas para personas mayores o con menor acceso a medios digitales y pérdida de un servicio público de proximidad esencial.