El PSOE celebra el inicio de las obras de reparación de la ludoteca de Calatayud

Archivo - Los socialistas habían expresado su alarma por la acumulación de desperfectos y por el riesgo que se intuía para los pequeños, ya que había cables al aire, puertas de cristal agrietadas y porterías sin anclajes al suelo - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Calatayud ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras de reparación de la ludoteca municipal, después de que el grupo socialista denunciara el mal estado de este equipamiento y alertara del riesgo que algunas deficiencias podían suponer para los niños.

Los socialistas habían advertido de la acumulación de desperfectos en el recurso, entre ellos interruptores rotos con cables al aire, una gran grieta en una puerta de cristal, porterías oxidadas y sin anclajes al suelo, así como la clausura de los servicios por una avería.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Sandra Marín, ha agradecido que en esta ocasión el Consistorio haya respondido con celeridad a las peticiones de los socialistas. Según ha explicado, las incidencias ya se habían comunicado directamente a los departamentos municipales de Servicios Sociales y Urbanismo.

Marín ha considerado que "no había excusas" para justificar el estado en el que se encontraba la ludoteca, que, a su juicio, se había convertido en "una pequeña casa de los horrores" por la acumulación de deficiencias sin atender.

"No podemos normalizar este nivel de deterioro y de dejadez en ningún equipamiento municipal, porque es obligación del Ayuntamiento mantener sus equipamientos en perfectas condiciones, más si son de pública concurrencia, y más aún si se dirigen a los niños y las niñas de Calatayud", ha señalado.

La portavoz socialista ha defendido que el inicio de las reparaciones demuestra que la denuncia de su grupo estaba justificada y ha valorado que el equipo de gobierno, dirigido por el popular José Manuel Aranda, haya atendido las reclamaciones.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE mantiene una política de "mano tendida" cuando se trata de buscar soluciones para los vecinos y de mejorar los servicios públicos. "Se trata de que seamos capaces de dar soluciones a nuestros vecinos y buscar las mejores maneras de hacer que Calatayud sea un lugar de convivencia y de futuro", ha afirmado.

Marín ha recordado que no es la primera vez que los socialistas critican problemas de gestión municipal o la falta de mantenimiento en distintos equipamientos de la localidad. No obstante, ha insistido en que la situación de la ludoteca requería una actuación especialmente rápida por tratarse de un espacio destinado a los menores.

El PSOE ha reclamado además al Ayuntamiento que elabore un plan de mantenimiento y seguimiento de los equipamientos municipales de Calatayud para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.

Los socialistas consideran que una planificación periódica permitiría detectar y resolver las averías y desperfectos antes de que se acumulen y puedan afectar al funcionamiento de los servicios o comprometer la seguridad de sus usuarios.