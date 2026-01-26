El PSOE se compromete a recuperar la Ley de Memoria Democrática en Aragón

La número dos del PSOE por la provincia de Huesca a las elecciones del 8F, Jorge Azcón, y Joaquín Monesma, este lunes en el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Robres (Huesca). - PSOE ALTO ARAGÓN

La candidata por Huesca Lorena Canales asegura que será una de las primeras medidas del gobierno de Pilar Alegría

ROBRES (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

Miembros de la candidatura socialista a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca han visitado este lunes el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Robres (Huesca). Allí, la número dos de la lista, Lorena Canales se ha comprometido a recuperar la ley derogada por el gobierno de Azcón en 2023 y "será una de las primeras medidas del gobierno liderado por Pilar Alegría", ha establecido.

"Hablamos de dignidad, de justicia, y de no olvidar a quienes fueron represaliados, detenidos y asesinados por sus ideas", ha remarcado.

La Ley de Democrática de Aragón, ha recordado Canales, "que aprobó el gobierno de Javier Lambán, es una herramienta imprescindible" y ha lamentado que "el señor Azcón la suprimió por imposición de la ultraderecha, pero no encontró momento para recuperarla una vez Vox salió del ejecutivo autonómico. El PP ha preferido mirar para otro lado, nosotros volveremos a mirar de frente a las familias de las víctimas para devolverles la dignidad".

El Centro de Interpretación, que este año cumple dos décadas, se ubica en las antiguas escuelas nacionales de Robres, que fue rehabilitado para acoger este espacio museístico, que alberga diferentes enseres, fotografías y recortes de prensa de la época.

"Hoy, más que nunca, espacios como este son imprescindibles para conocer qué ocurrió de verdad aquí y en todo el frente de Aragón durante la Guerra Civil así como durante el franquismo y lo que vivieron miles de aragoneses que tuvieron que exilarse como única salida ante la persecución que vivían".