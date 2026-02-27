El PSOE cree que la "claudicación" de Chueca ante Vox por la ZBE puede hacer subir del billete del transporte

Archivo - El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha alertado de que la "claudicación" de la alcaldesa, Natalia Chueca, ante las "tesis negacionistas del cambio climático" de Vox para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento al "cargarse 'de facto'" la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) puede llevar a la subida del billete del autobús y el tranvía por la pérdida de ayudas del Gobierno de España al transporte público vinculadas a su implantación.

Pero además, esta decisión "va en contra" de la salud de todos los ciudadanos y de la calidad del aire que respiran, "algo muy preocupante", ha considerado Giral.

"No puede decir que en el 2023 Zaragoza va a ser una ciudad climáticamente neutra y se dedique a fulminar la ZBE y a talar árboles", ha señalado Giral, al opinar que se trata de "una nueva mentira de las que nos tiene ya acostumbrados Chueca".

"Ya nos mintió -ha recordado-- cuando nos dijo que la Romareda no iba a costar un solo euro a las arcas públicas y ya vamos por 200 millones; y nos mintió hace un mes diciendo que se abría a la posibilidad de estudiar la segunda línea del tranvía y ayer mismo en el pleno votó en contra de esa posibilidad".

Giral ha lamentado "el vodevil" y la "opereta" de PP y Vox durante las últimas semanas para llegar a un acuerdo de presupuestos, "intentando vender a los ciudadanos las diferencias entre ambos cuando en realidad son iguales", pero ha tildado de "muy grave y preocupante" que las derechas hayan llegado a este pacto eliminando la ZBE.

"Todos conocemos la posición negacionista sobre el cambio climático que tiene Vox, algo muy difícil de explicar viendo lo que sucede en el mundo habitualmente y en nuestro país, con la dana de Valencia, las recientes inundaciones en Grazalema o incluso en Zaragoza, cuando en el 2023 sufrimos las inundaciones en el Barranco de la Muerte, en la Z-30, o las temperaturas extremas a las que estamos llegando todos los veranos, superando más de 40 grados durante varias semanas", ha explicado Giral.

Por todo ello, el edil socialista ve con "enorme preocupación" que Chueca acepte los "postulados negacionistas" de la ultraderecha para cargarse 'de facto' la ZBE y llegar a un acuerdo presupuestario.

EL AIRE

Giral ha considerado que "la calidad del aire no tiene ideología, no debe ser una cuestión de izquierdas o de derechas; por eso, nos parece especialmente grave que Natalia Chueca haya aceptado estas tesis negacionistas del cambio climático de Vox con un elemento como son las ZBE, algo que no deja de ser una actuación que pretende que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se reduzcan los efectos contaminantes que produce el tráfico en las ciudades".

Si no fuera por lo preocupante del tema, ha dicho Chema, esta decisión la veríamos incluso "cómica", al referirse al "recoveco legal de última hora que han encontrado PP y VOX donde se dice que esa ZBE no entrará a funcionar más que los días de alta contaminación en Zaragoza.

Tras preguntarse en "qué manos políticas estamos" y cuestionar si los vecinos tendrán que abrir las ventanas todas las mañanas para ver si hay cierzo en la ciudad y, por tanto, ha disminuido la contaminación ha indicado que "es de una irresponsabilidad tremenda".

Giral ha comentado que PP y Vox ya pactaron una ordenanza cuyas dimensiones "son ridículas, estableciendo un perímetro en el Casco Histórico de la ciudad donde la mayoría de calles son peatonales y, por tanto, prácticamente no circula ningún vehículo".

Además, ha señalado que en la actualidad "pueden entrar" en la ZBE "la práctica totalidad de vehículos existentes", excepto los que no disponen de etiqueta ambiental porque la matrícula es anterior a 2001, y por tanto tienen más de 25 años.

Aún así, incluso pueden entrar durante 15 minutos, lo que también "desmiente" las afirmaciones de Vox cuando dicen que hay que comprar coches eléctricos para poder circular por ese perímetro.

Giral también se ha referido al procedimiento sancionador, al recordar que Chueca estableció que la empresa concesionaria que regula la zona azul y naranja sería la encargada de instalar las cámaras de videovigilancia para controlar la entrada y salida de las ZBE.

"Se da la circunstancia que en ese pliego de condiciones se establece que esa empresa adjudicataria --a partir del próximo verano-- tiene un plazo de hasta nueve meses para poder instalar dichas cámaras, con lo que nos iríamos a mayo del año 2027, coincidiendo con las elecciones", ha concluido.