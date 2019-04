El PSOE cree que el PP "no está legitimado para hablar de banda ancha" en la provincia de Teruel

Publicado 09/04/2019 16:50:13 CET

TERUEL, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, ha asegurado este martes que "el PP no está legitimado para hablar de banda ancha, cuando fueron ellos en la Diputación de Teruel quienes renunciaron al convenio con el Gobierno de Aragón por el que se iba a implantar" este sistema en las localidades turolenses.

"El candidato del Partido Popular al Congreso no está legitimado para hacer promesas sobre la banda ancha, puesto que han sido ellos en la Diputación Provincial de Teruel quienes han renunciado al convenio con el Gobierno de Aragón por el que se iba a implantar la banda ancha en 106 núcleos de nuestra provincia".

Así se ha expresado el candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, quien junto con la candidata al Senado, María José Villalba, han explicado el "compromiso que el Partido Socialista lleva en su programa para extender la banda ancha en el medio rural de nuestro país, como una de las mejores fórmulas para luchar contra la despoblación".

Herminio ha señalado que "hay que tener mucha cara para que el Partido Popular venga ahora a nuestra provincia a hablar de banda ancha, cuando decidieron renunciar al convenio con el Gobierno de Aragón que sí garantizaba la conectividad a nuestra provincia, un convenio que sí están desarrollando las Diputaciones de Huesca y Zaragoza en sus respectivas provincias, que van a ver cómo mejora su situación en este aspecto".

Como ha recalcado Herminio Sancho, "solamente la Diputación Provincial de Teruel, cogobernada por el Partido Popular, decidió renunciar a dicho convenio, cuando vino Rajoy a presentar su plan a Teruel, un plan que se demostró que en aquellas condiciones era totalmente insuficiente para solucionar los problemas de nuestra provincia en materia de banda ancha y conectividad".

OTROS EJEMPLOS

En opinión de Herminio Sancho, "al Partido Popular lo que le molesta es que el PSOE proponga proyectos e iniciativas beneficiosas para nuestra provincia, como lo demuestra el hecho de que renunciaran al plan de la banda ancha, así como no quisieran apoyar la propuesta común de la PAC, o que mientras desde el PSOE buscamos soluciones para no perder un diputado por la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón, el PP se dedicó a poner todas las trabas del mundo para intentar que no saliera adelante, mientras unos trabajamos, otros se dedican a hacer todo lo contrario".

Sancho ha recalcado el compromiso del PSOE, como así se refleja en su programa electoral, con "extender la banda ancha al medio rural de toda la España interior", y se ha mostrado convencido de que, "si gobierna el PSOE, la banda ancha se implantará, porque siempre que ha gobernado el Partido Socialista, nuestra provincia ha avanzado".

En el mismo sentido se ha expresado el presidente del grupo del PSOE en la DPT, José Luis López, quien ha lamentado que "la Diputación Provincial de Teruel, y el Partido Popular, renunciaran a los fondos que venían de la Unión Europea" para implantar la banda ancha. "El Plan que presentó Rajoy podría haber sido complementario al que tenía conveniado la DPT con el Gobierno de Aragón, pero le sirvió de excusa al PP para dejar a nuestra provincia sin conectividad".

APUESTA SOCIALISTA

Por su parte, la candidata del PSOE al Senado por la provincia de Teruel, María José Villalba, ha apuntado que "la apuesta socialista es por un país digitalizado, donde se combine la sostenibilidad con la eliminación de las distintas brechas digitales en todos los aspectos, tanto el económico, como el generacional, el de género o el territorial".

"Nosotros estamos convencidos de que el cien por cien de la población de este país tiene que tener las mismas oportunidades y debemos conseguir, y así estamos dispuestos, que en la próxima legislatura el cien por cien de los habitantes de este país, independientemente del sitio donde vivan, tengan acceso a una telefonía y a una banda ancha en igualdad de condiciones, vivan en zonas rurales o en zonas urbanas", ha añadido.

Como ha indicado Villalba, "nuestro planteamiento es que a lo largo de la legislatura, podamos llegar a cumplir ese objetivo, no obstante, el 1 de enero del año 2020, los 30 megas deben estar implantados al menos en el 90 por ciento de las zonas de todas las Comunidades autónomas; éste es nuestro objetivo y se plantearán medidas tendentes a que se pueda conseguir".

La candidata al Senado por la provincia de Teruel ha explicado que en estos nueve meses de Gobierno socialista de Pedro Sánchez, "ya se han dado los primeros avances, que fundamentalmente han ido dirigidos a mejorar todos estos servicios para a su vez, potenciar también el emprendimiento y el tejido empresarial en todas estas zonas, algo que es fundamental y prioritario para las zonas despobladas", ha concluido.