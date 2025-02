El PSOE critica que Chueca "copie a Madrid" al no renovar el contrato de los patinetes en Zaragoza

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado la decisión de la alcaldesa, Natalia Chueca, "haga un corta y pega" de la decisión su homólogo en Madrid, José Luis Martínez Almeida, y no renueve el contrato con la concesionaria de los patinetes públicos de alquiler después de que una persona mayor falleciera esta semana debido a un atropello en el centro de la ciudad.

"Señora Chueca déjese ya de ocurrencias, déjese ya de cortar y pegar las medidas que pone el señor Almeida en Madrid. Esto es Zaragoza, preocúpese por los vecinos".

Ranera ha precisado que no se trata de aplicar las mismas medidas que en Madrid, al tiempo que se ha preguntado si los patinetes particulares atropellan menos que los públicos de alquiler.

"Que no va de ocurrencias, que no va de intentar tapar la boca. Esto de lo que va es de sentarnos con expertos, con técnicos, con profesionales que hagan diagnósticos, que nos expliquen y nos enseñen, ya que ella --la alcaldesa-- parece que no lo conoce, cuál es la movilidad y, por tanto, en qué términos tenemos que trabajar desde las ciudades la seguridad vial y ponernos a trabajar y no la primera ocurrencia".

A juicio de la portavoz del PSOE "las recetas de Madrid no valen para Zaragoza" y viceversa por lo que le ha indicado a Chueca: "Tiene que velar por los vecinos de Zaragoza".

Para Ranera es "inaceptable" que haya fallecimientos por estos atropellos y tras enfatizar "ni una sola víctima más" ha atribuido estos accidentes a que el Gobierno de Zaragoza "no atiende la seguridad vial".

"Es absolutamente inaceptable que el gobierno de Natalia Chueca no ponga en marcha medidas para paliar las víctimas que está habiendo en materia de seguridad vial", ha subrayado.

COMISIÓN EXTRAORDINARIA

En declaraciones a los medios de comunicación, en la plaza de España de Zaragoza, la portavoz municipal del PSOE le ha recordado a Natalia Chueca que los Gobiernos socialistas de épocas anteriores pusieron en marcha campañas y medidas para garantizar la movilidad y la seguridad vial en las que participaban niños, jóvenes y también personas mayores porque "era prioritario salvar a los vecinos, salvarlos en momentos en los que se aplicaban nuevas formas de movilidad".

De esta forma se ha referido a la implantación del tranvía y ha reconocido que en la actualidad "hay más movilidad con nuevos vehículos en la ciudad" a lo que se suma que "han aumentado las distracciones" provocadas por el uso de los teléfonos móviles.

"Todo eso se tiene que preocupar el gobierno de Chueca y tiene que pensar en establecer y poner en marcha estas medidas es absolutamente imprescindible. Ni una sola víctima más", ha recalcado la portavoz socialista.

Por ello, le ha solicitado al consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, una comisión extraordinaria para analizar y diagnosticar cuáles son los puntos negros de la ciudad y empezar a trabajar en medidas que se pongan en marcha.

También ha trasladado su petición de establecer una mesa de expertos que acompañen a los grupos municipales en todo este proceso para mejorar la seguridad vial.