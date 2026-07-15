El PSOE critica que Chueca "no está a la altura" y Vox que no ha hecho reformas de "calado"

Bancada de los grupos de izquierda en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "no ha estado a la altura" de la ciudad que gobierna, que es defender la ciudad frente a quien haga falta y mejorar la vida de la gente, que "no ha hecho aun con el mejor presupuesto de la ciudad".

Ha aseverado que en tres años ha construido un relato de "fantasía en RRSS" y los vecinos "atrapados" en los mismos problemas de movilidad y "abandono" de barrios y servicios que "nunca llegan y que "usted no ve", le ha afeado.

"Gobernar es resolver los problemas de la gente", ha espetado Ranera para criticar la política de vivienda "para unos pocos" porque Chueca "malvende suelo público para hacer caja y para equipamientos con los que otros hagan caja", como en el suelo de la antigua fábrica Alumalsa y otros "pelotazos urbanísticos", entre los que ha citado el antiguo Colegio Jesús y Maria y el antiguo convento de Jerusalén.

Le ha preguntado a la regidora por qué tiene cinco viviendas que suman 1,7 millones de euros. "Frente a las viviendas de lujo y pelotazos el PSOE quiere más vivienda publica y asequible de alquiler y garantizar que vivir en Zaragoza no es lujo, sino un derecho. Zaragoza no se vende, se defiende", ha reiterado.

La política de Chueca "segrega" a los vecinos porque muchos esperan equipamientos como en Parque Venecia, Torrero o los barrios rurales. Ha defendido el tranvía porque son 100.000 usuarios cada día, la más utilizada de España que hizo el PSOE y "no se puede entender que no esté hecha la línea 2".

Le ha pedido a la alcaldesa que sea "valiente" y haga proyectos estratégicos porque la movilidad "deja mucho que desear", además de ser la única que sube el precio del bus todos los años y este con 18 líneas desviadas por obras y frecuencias mayores. "Usted nos roba el tiempo", ha sintetizado. En este sentido, ha pedido una bonificación extra para los usuarios de líneas desviadas por obras.

CAMPO DE FÚTBOL

Del estadio Ibercaja Nueva Romareda ha repasado todos los episodios desde que iba a costar cero euros a los 180 millones actuales "para ser uno de los mayores engaños políticos". Ha vuelto a pedir que la oposición esté en el Consejo de Administración de la sociedad Nueva Romareda para saber a dónde va el último euro público.

"El PP no es de fiar", ha opinado Ranera porque prometió grandes proyectos de los que "nada se sabe" como la Ciudad Inteligente del Deporte, el Parque de Atracciones y el Distrito 7 tras adjudicar la gestión a una empresa que no ha presentado los avales y anunciar una formación concertada que no se podrá impartir el próximo curso.

Puede ser la primera alcaldesa "inhabilitada" por el Spa de Ranillas y costar miles de euros al Ayuntamiento porque ocultan el expediente y el PSOE ha presentado un recurso ante el juzgado para tener acceso, a lo que se suma que "parece que el TACPA paraliza la zona azul y naranja", ha anotado Chueca.

"Esta forma de gestionar es un desastre" ha opinado la socialista porque Chueca "confunde gobernar con anunciar, ciudad con escaparate y oportunidad en negocio". "Quiere convertir a Zaragoza en una franquicia cuando es una ciudad con personalidad propia", ha dicho.

También ha pedido defender el patrimonio y crear refugios climáticos para lamentar que Chueca "ha renunciado a defender la acción climática al asumir los postulados de Vox", mientras en las aulas los niños "están achicharrados".

Le ha afeado que "haya comprado el alarmismo de Vox sobre la inseguridad" y "ha dado la espalda" a quienes viven en la ciudad "boicoteando la regularización de inmigrantes" y ha tratado el sinhogarismo como un problema de salubridad.

"Zaragoza no se vende, se defiende", ha incidido en referencia a la cultura, el cuidado de los vecinos, la igualdad, la defensa de los servicios públicos de calidad, aventurando que pronto habrá otro gobierno que haga política de defensa de la ciudad y proteja a los que más lo necesitan. "Ha fracasado como alcaldesa", ha incidido Ranera, a la vez que ha augurado que Zaragoza volverá a tener un gobierno que no utilice a la ciudadanía.

"SOCIO DE PRESUPUESTO"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha precisado que no son socios de Gobierno del PP, sino "de presupuestos y un grupo con sentido común" con el que se llega a acuerdos puntuales. "Nuestros votos sirven para incorporar medidas completas y su gestión es solo del PP", ha diferenciado para añadir que apoyar un presupuesto no supone que no se tengan que exigir responsabilidades, como Distrito 7, el Canal de Aguas Bravas o el Parque de Atracciones.

El Spa de Ranillas lo ha tildado de "asunto muy grave" motivado por una concesionaria en liquidación que acusa al Ayuntamiento de ser culpable de su quiebra y con reclamaciones millonarias" y le ha pedido a Chueca gestionar este asunto con "rigor y transparencia".

Sobre la ciudad ha descrito la realidad de la movilidad con "calles sucias y obras eternas, pisos okupados, que son problemas de fondo sin resolver mientras se llena de luces".

A su parecer, Chueca ha cambiado "poco" la ciudad para reconocer que en deuda la ciudad "está mejor, pero no se han hecho cambios de calado" como el "marco ideológico" de la izquierda con la Zona Bajas Emisiones.

Ha pedido racionalizar las estructuras administrativas del Ayuntamiento, que "no pueden seguir creciendo", ha subrayado para deducir que no supone una mejora de la gestión y le ha preguntado si ha evaluado la IA antes de anunciar nuevas plazas en la plantilla.

"La ciudad gasta más en mover la maquinaria administrativa que en lo que percibe el vecino en su barrio y es lo que Vox quiere corregir", ha dicho.

Ha exigido más videovigilancia y presencia policial en los barrios, además de publicar datos de respuesta porque en "seguridad la ciudad está peor", ha comprobado.

La vivienda, ha dicho, es "prioritaria, urgente e irrenunciable", pero con equipamientos y transporte, zonas verdes y comercios para "no condenar a los vecinos a años de carencias".

PRIORIDAD NACIONAL

Sobre la depuradora de La Cartuja ha señalado que es esencial y estratégica y no el "fiasco" de Distrito 7 con 20 millones "enterrados". Ha defendido la prioridad nacional en ayudas sociales y acceso a la vivienda sin ignorar el sinhogarismo que no puede normalizarse y la respuesta tiene que ser "integral" para quien se integra y el que "no deberá retornar a su país de origen".

Precisamente, estas palabras "racistas y xenófobas" han provocado el rechazado de la portavoz de ZeC, Elena Tomás, quien ha dicho a la alcaldesa que "ha desmontado" los servicios públicos de hace años como las casas de juventud. "Tiene dinero para la propaganda, pero no para los derechos", ha resumido.

Ha afirmado que se dejan de invertir 16 millones de ayudas de urgente necesidad, ha lamentado que se haga un "llenado la huerta de placas solares y molinos. "Ustedes llegan tarde para proteger lo común".

Tomás ha abogado por municipalizar servicios esenciales, ha cifrado en 9.000 las personas que esperan una vivienda pública y ha criticado que no esté la línea 2 del tranvía para pedir un pacto por la cultura. Ha propuesto crear una empresa de renovables para devolver a lo publico la transición energética y actualizar los planes de barrio.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha dicho que entre los proyectos ambiciosos hay un Parque de Atracciones cerrado, una ciudad del cine con licitaciones cuestionable y la Nueva Romareda camino de los 180 millones de euros para preguntarle si será capaz de sacarlo adelante. "No se deje arrinconar por la cutre izquierda y tampoco por quienes deberían su apoyo y se retratan con la izquierda", en referencia a Vox. "Ha pedido no perder el foco que es el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento de la ciudad".