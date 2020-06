El PSOE critica "falta de transparencia" del Gobierno PP-Cs y pide informe sobre el remanente

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado la falta de transparencia del Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos y ha anunciado que pedirá un informe a la Intervención para conocer el estado del remanente de tesorería y su grado de ejecución.

El remanente de tesorería del Ayuntamiento de Zaragoza alcanza los 40,5 millones de euros y según el Real Decreto Ley 8/2020, en su artículo 3, se autoriza a los ayuntamientos a utilizar el 20 por ciento para gasto social originado por la pandemia del coronavirus, que serían 5,7 millones de euros, una vez descontada la parte que tiene que destinar a la amortización de deuda y el pago de facturas pendientes.

En rueda de prensa, Cihuelo ha señalado que por un lado la portavoz del Gobierno PP-Cs, María Navarro, "permanentemente niega que se pueda utilizar" el remanente.

Por otro lado, ha dicho Cihuelo que "Navarro se empeña en dar datos contradictorios o falsos con una clara vulneración de la normativa vigente diciendo que el Ayuntamiento no tiene ese dinero para dedicarlo a gasto social porque ya se ha gastado el remanente" en el pago de facturas pendientes, amortización de deuda y revisión de precios públicos.

Cihuelo ha explicado que si ese dinero se lo ha gastado ha sido en "vulneración" de la normativa al recordar que solo hay autorización para gastar el 20 por ciento y para dedicarlo al ámbito social.

Por ello, ha justificado la petición de un informe a la Intervención para ver si el Gobierno ha imputado al remanente alguno de esos conceptos y, sino, la portavoz del Gobierno "habrá falseado información y confundiendo sobre la situación económica".

AHORROS

Asimismo, el PSOE reclamará un informe de los ahorros generados durante la pandemia derivados del cierre de más de 300 equipamientos en los suministros de electricidad, gas y otros ahorros, pero "se niegan a dar la información".

También pedirán un plan para saber en qué se gastarán los el 20 por ciento del remanente de tesorería, que ya podría tramitar porque solo se tiene que aprobar por el pleno. "Queremos saber si han pensado más allá de lo que quieren hacer en sus operaciones urbanísticas".

Cihuelo ha asegurado que el Gobierno PP-Cs "no mira las necesidades de los ciudadanos, que solo se pueden disponer de las ayudas aprobadas por el Gobierno central y el de Aragón". "A los zaragozanos no ha llegado ninguna ayuda del Ayuntamiento, ya sea un comerciante o un hostelero o se tenga una necesidad".

A su parecer, todo ello es "denunciable" porque se sustrae el derecho a los ciudadanos a tener una información clara.

La concejal del PSOE ha apuntado que María Navarro "siempre dice que el ayuntamiento no tiene dinero, que no recibe recursos de otras instituciones", lo que a su entender denota que "no tiene capacidad para identificar las necesidades reales de la ciudad porque mira a la ciudad como un auténtico Monopoly para hacer sus actuaciones urbanísticas o es un subterfugio para ocultar otras prioridades".

POTENCIAL Y TALENTO

Ha destacado que Zaragoza está en el mas favorable de los de los tres escenarios que se planteaban de inicio de la recuperación: entre la segunda quincena de mayo y principios de junio; agosto; y finales de año.

"Estamos en el escenario 1, pero el Gobierno de la ciudad insiste en mantener las previsiones más negativas aún con los informes de los técnicos del Ayuntamiento".

Cihuelo ha arremetido contra la "falta transparencia" del Gobierno municipal "desde el primer minuto de la toma de posesión y no solo en la pandemia, además de que dificulta la "legítima" labor de la oposición y del desarrollo e impulso de la ciudad.

Ha elogiado el "gran potencial y talento" de la ciudad que "podría llegar a ser un Ferrari, pero se ve conducida por un Gobierno como si fuera un 600", ha comparado.

A su parecer, todo esa potencialidad al Gobierno de la ciudad "le viene muy grandes y no tienen capacidad para diseñar políticas de Gobierno e impulsar el potencial de la ciudad".