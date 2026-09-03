El PSOE critica que el Gobierno de Aragón sigue sin concretar la ubicación del nuevo Royo Villanova

Los socialistas critican que el Consejo de Salud celebrado este jueves es solo un escaparate de la política de anuncios de Jorge Azcón. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha cuestionado la "parálisis" del Gobierno de Jorge Azcón, que, un año después de anunciar la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova en Zaragoza, "sigue sin concretar la ubicación" y se ha limitado a presentar cuatro posibles parcelas durante el Consejo de Salud celebrado este jueves.

Rodrigo ha criticado que el encuentro se haya convertido en un "escaparate" de la política de anuncios del Ejecutivo autonómico y ha lamentado que, tras tres años de gobierno del PP, se haya ofrecido a los representantes del Consejo de Salud "un power point con varias posibles ubicaciones y sin concretar nada".

"Tres años de gobierno de Jorge Azcón y hoy nos presentan un power point con varias posibles ubicaciones y sin concretar nada", ha señalado la parlamentaria socialista, quien ha acusado al Gobierno de Aragón de hacer "política de ciencia ficción".

La portavoz de Sanidad del PSOE ha explicado que la información facilitada durante el Consejo de Salud únicamente recoge cuatro posibles emplazamientos para el futuro centro hospitalario. Por ello, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que entregue el detalle y las características de cada una de las parcelas planteadas.

"Solo hemos conocido por un power point, eso sí, muy completo y adornado, cuatro posibles ubicaciones para la construcción de este hospital", ha reprochado Rodrigo, quien se ha preguntado a qué se ha dedicado el Gobierno durante el último año. "¿A qué se ha dedicado durante un año el Gobierno del señor Azcón? ¿A presentar cuatro parcelas?", ha cuestionado.

La parlamentaria socialista ha defendido la necesidad de avanzar en el proyecto para dar respuesta a la situación del actual Royo Villanova, que atiende a una población superior a los 100.000 habitantes de la margen izquierda de Zaragoza. A su juicio, el hospital necesita una solución que permita responder al crecimiento de la demanda y mejorar la atención sanitaria de los usuarios.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN SANITARIA

Rodrigo ha vinculado la falta de avances en el nuevo hospital con lo que considera un "desmantelamiento" de la sanidad pública por parte del Gobierno de Aragón. En este sentido, ha puesto como ejemplo la eliminación de la Dirección General de Salud Mental, constatada, según ha indicado, en el mismo Consejo de Salud.

La socialista ha reclamado explicaciones sobre cómo se va a gestionar el personal de esta dirección general, qué ocurrirá con sus presupuestos y, especialmente, cómo afectará la reorganización a las personas y familias que participan en programas de salud mental.

"Lo importante es saber cómo va a afectar esto a los usuarios y usuarias de este tipo de servicios", ha manifestado Rodrigo, quien ha exigido que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico se traduzcan en garantías para la atención de los pacientes.

La diputada del PSOE también ha echado en falta que el Consejo de Salud no haya dado respuesta a los problemas que, a su juicio, han sufrido los aragoneses durante este verano. Entre ellos, ha citado la reducción de plantillas, el cierre de servicios, las plantas hospitalarias sin actividad y la disminución de la apertura de determinados centros de salud.

Según ha expuesto, algunos centros que antes atendían a los ciudadanos prácticamente todos los días de la semana han pasado a abrir "como mucho un día a la semana". Rodrigo ha considerado que esta situación evidencia la falta de planificación y de recursos suficientes para garantizar una atención sanitaria adecuada.

"SE ALEJA DE LOS PROBLEMAS REALES"

La portavoz de Sanidad del PSOE ha asegurado que el Gobierno de Aragón y la Consejería de Sanidad "se alejan cada vez más de los problemas reales de los aragoneses y aragonesas". En su opinión, el Ejecutivo autonómico centra su actividad en presentar anuncios sin concretar plazos, inversiones o actuaciones.

Rodrigo ha insistido en que la construcción de un nuevo Royo Villanova no puede quedarse en una presentación de posibles ubicaciones, sino que debe avanzar mediante decisiones concretas sobre la parcela elegida, la redacción del proyecto, la financiación y el calendario de ejecución.

Asimismo, ha reclamado que el Gobierno autonómico informe de manera detallada sobre las consecuencias que tendrá la reorganización de la estructura de Salud Mental y que explique cómo se garantizará la continuidad de los programas asistenciales.

"El Gobierno del señor Azcón y la Consejería de Sanidad se alejan cada vez más de los problemas reales de los aragoneses y aragonesas. Y lo que nos presenta es una gestión totalmente de ciencia ficción", ha concluido la parlamentaria socialista.