El PSOE critica que no se espere a la comisión parlamentaria para limitar los móviles en las aulas aragonesas

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha criticado este viernes que la consejera del ramo, Tomasa Hernández, haya anunciado una medida sobre la limitación de los dispositivos móviles en las aulas antes de que, el próximo lunes, comiencen los trabajos de la Comisión Especial de Estudio frente al impacto de la tecnología en la Comunidad Autónoma.

Rodrigo ha reprochado a la consejera que "desprecie al propio Parlamento" y ha asegurado que "ningunea y desprecia a su propio grupo parlamentario", el PP, que fue el que propuso esta comisión.

Una comisión de estudio, ha continuado, donde se va a escuchar tanto a los diferentes grupos políticos como a diferentes sectores implicados, como las familias, los educadores, las administraciones públicas e incluso la propia industria tecnológica.

"No parece en absoluto lógico presentar una medida justo 48 horas antes de que comiencen estas audiencias", ha remachado.