El PSOE critica el "tijeretazo" del Gobierno de Azcón por suprimir la Feria General de las Fiestas del Pilar

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Leticia Soria, ha criticado el "tijeretazo" del Gobierno de Azcón al programa de las fiestas de El Pilar de este año que supone la supresión de la Feria General de Zaragoza y ha pedido por ello explicaciones por una pérdida que juzga "irreparable".

Soria ha dado a conocer este jueves el contenido de una iniciativa parlamentaria en la que su grupo parlamentario insta al Gobierno de Aragón a asumir su responsabilidad como socio mayoritario de la Feria de Zaragoza y a presentar un plan de viabilidad para recuperar esta cita ferial y adaptarla a las nuevas demandas expositivas manteniendo su identidad histórica. Además, también plantea la creación de una comisión parlamentaria para conocer los motivos que han llevado a adoptar esta decisión.

La portavoz socialista ha asegurado que esta decisión "es una pérdida para la identidad de la ciudad y para la actividad económica que se generaba en torno a esta feria". Asimismo, Leticia Soria ha pedido que se "refuerce la implicación institucional en la planificación estratégica de Feria de Zaragoza para asegurar que su programación futura esté alineada con la promoción económica, cultural y turística de Aragón".

"Todos recordaremos el pabellón dedicado a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado; ese pabellón de bomberos, policías, militares, guardia civil que permitían conocer la importante labor que realizan e incluso poder participar en alguna actividad", ha dicho.

"No podemos aceptar que se culpe exclusivamente al mercado de esta decisión. El Gobierno de Aragón, que ostenta el 62,86% de la participación accionarial de Feria de Zaragoza, tiene la capacidad y la obligación de orientar su estrategia y defender los intereses generales", ha añadido Soria.