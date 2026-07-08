El PSOE denuncia que el Gobierno de Aragón desprecia a los ayuntamientos al bloquear las zonas tensionadas

El diputado socialista Darío Villagrasa. - PSOE

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado el desprecio que manifiesta el Gobierno de Aragón a los ayuntamientos con el rechazo anunciado ayer martes por el consejero de Vivienda de no aplicar la ley estatal de vivienda y rechazar las declaraciones de municipios como zonas tensionadas. El diputado socialista Darío Villagrasa ha calificado este anuncio de "error" y ha asegurado que "es un desprecio a los ayuntamientos y a la autonomía municipal".

Ha añadido que el gobierno aragonés ha rechazado aplicar la ley estatal de vivienda por una cuestión ideológica, de oposición frontal al Gobierno central al no permitir que los ayuntamientos lo apliquen. Ha defendido que son los alcaldes y alcaldesas quienes mejor conocen la realidad de los municipios y ha recordado que el rechazo del Gobierno de Aragón afecta ya a los tres municipios que han solicitado ser declarados zonas tensionadas: como Alpartir (Zaragoza) o Aínsa y Biescas (Huesca).

Donde se ha aplicado la ley estatal de vivienda, los precios han bajado en ciudades de Cataluña y Galicia. Por eso, el PSOE pide al Gobierno de Aragón que actúe con urgencia e insta a Azcón a seguir el ejemplo de otros presidentes autonómicos, incluidos algunos del PP, como el presidente gallego.

Darío Villagrasa ha apuntado que en los tres últimos años en Aragón el precio de la vivienda se ha incrementado en casi un 38%. "Ha sido la Comunidad Autónoma en la que más ha crecido el precio de la vivienda en este tiempo", ha dicho. Y ha recordado otras consecuencias de la gestión del PP en el Gobierno de Aragón, como promociones de viviendas de protección oficial y de alquileres asequibles de 900 euros en la ciudad de Zaragoza o de más de 800 euros en Huesca. "Esos precios no son alquileres asequibles", ha espetado.

El parlamentario socialista ha instado al Gobierno de Aragón a poner el foco en la vivienda pública, en el alquiler asequible, en la vivienda de protección oficial y en dotar las convocatorias próximas de muchos más recursos para que ningún posible beneficiario y ningún ayuntamiento pueda quedarse atrás". En este sentido, ha asegurado que ante la falta de alquileres asequibles en Aragón, el Gobierno aragonés "tiene que aprovechar los 260 millones de euros que el Gobierno de España va a transferir en el plan estatal de vivienda". "Aragón no puede esperar y el PSOE vamos a proponer iniciativas y medidas".

Villagrasa ha instado al gobierno aragonés a escuchar a los ayuntamientos y trabajar de la mano con ellos para poder aplicar la ley estatal de vivienda. "Confiamos que el Gobierno de Aragón traiga a las Cortes de Aragón una ley de vivienda que ponga en el centro a las familias, a los jóvenes, al acceso y al derecho a la vivienda; no un gobierno preso de los pactos con Vox".