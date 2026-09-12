El PSOE de la DPH exige a Claver que "se tome en serio la protección de los pueblos frente a los incendios forestales"

Vista de zonas calcinadas por el incendio de Riglos, a 19 de agosto de 2026. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Diputación de Huesca ha exigido este sábado a su presidente, Isaac Claver, "que se tome en serio la protección de los pueblos de la provincia frente a los incendios forestales en lugar de hacer anuncios pomposos y oportunistas". Así lo ha señalado el diputado provincial Enrique Pueyo, tras conocer que el convenio de la DPH con el Gobierno de Aragón anunciado a finales de agosto permitirá perimetrar cuatro localidades en la provincia.

"Nos alegramos de que Montfalcó, Torrelabad, Villalangua y Rodellar sean los pueblos elegidos y que contarán con anillos perimetrales pero es totalmente insuficiente", ha dicho Pueyo. "Tras el peor verano de incendios forestales en la provincia de Huesca, la única acción concreta es anunciar anillos en estos 4 pueblos, ¿y el resto?", se ha preguntado el diputado provincial.

Desde el PSOE han lamentado que "estas decisiones se realizan sin escuchar al territorio". "Queremos que expliquen qué criterios han seguido para elegir estos pueblos y si están hablando con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Huesca", ha expresado Pueyo.

Para los socialistas, "Isaac Claver no se toma en serio la envergadura y la dimensión de la realidad de los pueblos de la provincia". "No puede ser oportunista y hacer anuncios y luego no escuchar al territorio; el problema y el riesgo sigue estando para toda la provincia de Huesca", ha considerado Pueyo.

El PSOE ha criticado "que el PP sólo actúe cuando pasan las desgracias y que el anuncio para crear anillos perimetrales llegue tarde y sin una propuesta económica seria".