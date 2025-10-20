El PSOE exige a Azcón y Chueca reforzar los servicios sanitarios y educativos del Distrito Sur

Iván Carpi y Lola Ranera este lunes en el barrio zaragozano de Rosales del Canal. - PSOE ARAGÓN

Iván Carpi propone dividir la zona básica de Zaragoza Sur en dos y construir un segundo centro de salud junto a Rosales del Canal

ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas han exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que trabajen para reforzar servicios sanitarios y educativos del Distrito Sur de Zaragoza, y "no sólo para hacerse fotos de venta de promesas que, después de dos años de gobierno, siguen sin hacerse realidad".

Así lo han explicado este lunes el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Iván Carpi, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, durante la visita al barrio de Rosales del Canal.

Carpi ha pedido al Gobierno de Azcón que deje de "marear" a los vecinos de los barrios del Sur de Zaragoza y atienda las reivindicaciones que plantean "con el fin de potenciar la convivencia entre ellos".

El PSOE va a pedir la creación de una nueva Zona Básica de Salud en el Distrito Sur de Zaragoza que comprenda Rosales del Canal, Arcosur Norte y Valdefierro Oeste y Montecanal e incluya la construcción de un nuevo Centro de Salud en esta zona. Un centro que debe estar dotado, según ha defendido, "con todos los recursos humanos y tecnológicos que sean necesarios".

Los socialistas han presentado en las Cortes de Aragún una iniciativa para dar respuesta a las necesidades que plantean los vecinos. "El concepto del PP de la sanidad pública y de los servicios públicos en general lo mide como rentabilidad económica, no social", ha reprochado.

Así, ha trasladado que "el ejecutivo de Azcón debe dejar de especular y apostar de una vez por los servicios públicos, que es lo que le demanda la ciudadanía aragonesa".

RANERA: "LA FALTA DE PLANIFICACIÓN GENERA DIVISIÓN"

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de aragoza, Lola Ranera, ha criticado que Chueca gobierna la ciudad de espaldas a los vecinos que ya viven en los barrios: "Tenemos una nueva oportunidad, el crecimiento de Arcosur, y es necesario que haya más vivienda en la ciudad, pero eso ha de ir ligado a una planificación", ha defendido.

Ranera ha argumentado que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón han de trabajar y coordinarse para atender las reivindicaciones de esta zona de Zaragoza en la que viven más de 40.000 personas. "Ya no es solo una cuestión de servicios sanitarios públicos; se trata de convivencia", ha dicho Ranera. "La falta de planificación, sobre todo en servicios públicos, genera división vecinal", ha alertado la portavoz socialista, quien ha reclamado que Chueca respete el uso de suelo para equipamientos dotacionales.

"Esta falta de planificación está rompiendo la igualdad entre los barrios y creando un clima de malestar que puede derivar en una división innecesaria entre los propios vecinos del Distrito Sur", ha advertido.

Y para ello ha puesto como ejemplo que "hoy en día un vecino de Rosales para pedir que lo atiendan en su centro de salud ha de esperar más de 20 días", ha añadido.

Junto a los representantes socialistas de las Cortes y del Ayuntamiento han estado vecinas y vecinos de estos barrios del Sur, principalmente Rosales del Canal.

El presidente de la asociación Entrelagos, de Rosales de Canal, Nacho Jordán, ha reivindicado equipamientos sanitarios, educativos, de movilidad y para acabar el centro cívico del Distrito Sur.