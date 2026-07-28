El PSOE exige a Azcón que explique si apoya las decisiones "racistas" que toma su vicepresidente Alejandro Nolasco

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Mónica Iglesias ha pedido que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, explique si apoya las decisiones discriminatorias que está tomando su vicepresidente Alejandro Nolasco. "Jorge Azcón tiene que decidir si gobierna él o si deja que Vox siga gobernando por él", ha dicho Iglesias este martes en rueda de prensa.

El PSOE además va a reclamar la intervención de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, en el caso de las ayudas a los menores extranjeros, según ha avanzado la socialista. La parlamentaria ha argumentado que "mientras Azcón no da respuestas a los problemas reales de Aragón sí permite a su socio Vox tomar decisiones como la de retirar la asignación de dinero de bolsillo que las entidades utilizan con criterios educativos para favorecer la autonomía de los menores extranjeros no acompañados tutelados".

"El verdadero problema de Aragón hoy es el desgobierno de Jorge Azcón", ha dicho en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón. "El Gobierno de Aragón no es el cortijo de Vox y del Partido Popular. Es una institución que representa a todos los aragoneses y tiene la obligación de gobernar desde la igualdad, el respeto y el interés general", ha añadido.

La socialista ha reclamado a Jorge Azcón que atienda "los verdaderos problemas de Aragón como las listas de espera sanitarias, la falta de profesionales, los conflictos en educación, la dependencia o la despoblación". "Pero", ha añadido, "en lugar de gestionar lo que hace el señor Azcón es no dar la cara y dejar actuar a Vox".

Para Mónica Iglesias, "Jorge Azcón ya no puede esconderse; no puede escurrir el bulto y tiene que explicar si desconocía una decisión de este calado adoptada por su Gobierno o si la conocía y ahora intenta desentenderse".

La diputada autonómica ha mostrado su preocupación ante la falta de seriedad del vicepresidente Alejandro Nolasco que "exigió a las entidades que les pasaran los datos sobre las ayudas a estos menores por la tarde, después de hacer el anuncio. Es muy preocupante cómo ha gestionado el IASS esta decisión porque mandó dos correos electrónicos a las entidades que gestionan estas ayudas: en el primero se pide recopilar con urgencia los datos económicos únicamente de los menores extranjeros; en el segundo se solicita identificar qué entidades han criticado la medida", ha dicho.

Ante este hecho, Iglesias exige al presidente Azcón que dé su opinión y que diga qué le parece esta forma de actuar de sus socios de gobierno. La parlamentaria del PSOE ha instado al presidente Azcón a ejercer una responsabilidad política que no puede eludir: "Tiene que desautorizar esta medida, ordenar que se retire o asumirla como propia. Lo que no puede hacer es esconder la cabeza como un avestruz mientras Vox marca la agenda de su Gobierno", ha agregado.

"Estamos hablando del modelo de sociedad de queremos; el vicepresidente del Gobierno de Aragón señala a menores por su origen. Se está utilizando a niños y adolescentes tutelados para alimentar un discurso de confrontación. Esa es una política que fomenta el rechazo y el odio, y un presidente no puede hacer oídos sordos", ha concluido.