El PSOE exige a Chueca intervenir en la mejora de carriles bici para garantizar la seguridad vial en Zaragoza

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, intervenir, de manera "urgente" y mediante una modificación de crédito si fuera necesario, en la mejora y mantenimiento de los carriles bici en Zaragoza para que estén en buen estado dado el aumento considerable de usuarios, y así poder garantizar la seguridad vial de todos los usuarios y evitar accidentes las próximas décadas.

Cihuelo ha exigido además la elaboración de un diagnóstico riguroso de todos los puntos negros de la red ciclista de la ciudad; aumentar el número de carriles bici segregados y/o protegidos, para reducir el riesgo de colisiones; aumentar el número de Zonas 30; diseñar intersecciones con prioridad para ciclistas; utilizar señales de tráfico claras y visibles tanto para los ciclistas como el resto de usuarios, así como asegurar una buena iluminación en las vías ciclistas y en las calles en general, especialmente durante la noche.

De forma paralela, el PSOE ha considerado imprescindible un plan urgente, como ya se ha pedido en junio, en formación, difusión y educación vial; invertir en cursos de formación en seguridad vial, ampliando el perfil de los usuarios, de tal forma que se favorezca la convivencia y el respeto mutuo; y dedicar más recursos a las campañas de sensibilización.

Para la edil socialista, circular en bici por Zaragoza, "se ha convertido en un auténtica gymkana, con carriles llenos de baches, grietas, juntas de dilatación, superficies deslizantes, o que incluso se interrumpen de repente y obligan a bajarse a la calzada. La consecuencia de este deterioro es que cada irregularidad se convierte en riesgo para la seguridad tanto del propio ciclista como del resto de usuarios".

"INACCIÓN"

Según Cihuelo, esta falta de seguridad vial y la gran carencia estructural como es la red ciclista en nuestra ciudad, es consecuencia, una vez más, de la "inacción y la política errática" de Chueca.

A su parecer, los carriles bici "no están a la altura" de lo que demandan los ciudadanos porque al alcaldesa "no está a la altura" cuando se trata de invertir en el mantenimiento de esta red, cuyo deterioro, en muchos casos "grave", afecta directamente a la seguridad de quienes se desplazan en bici, ha considerado.

Ha atribuido esta situación a que Chueca "no ha invertido seriamente en la mejora y mantenimiento de la infraestructura ciclista".

Ros Cihuelo ha puesto algunos ejemplos de este "deterioro" en arterias centrales como el paseo Pamplona o paseo María Agustín, que carecen de una infraestructura ciclista segura por su falta de continuidad, condenando al ciclista a compartir espacio con un tráfico denso y hostil; la peligrosidad en algunos tramos del carril bici de Camino Las Torres o San Vicente de Paúl; o el lamentable estado de algunos tramos de Anselmo Clavé, a la altura de El Portillo, entre otros muchos.